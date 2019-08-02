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أعلن العلماء، بعد اجراء عدة دراسات، أن الأشجار تمتلك قدرة على النوم، حيث كانت الدراسات السابقة على الأعشاب فقط. وقرر الباحثون، في اطار الدراسات الجديدة، التحقق من كيفية دخول الأشجار هذه الحالة. واستخدم العلماء تقنية الليزر لتحديد وضعية الأشجار خلال النهار والليل. وتبين أنه، على سبيل المثال، شجر التامول، يخفض فروعه حوالي 10 سنتيمترات في الليل مقارنة بفترة النهار.

وقارن العلماء بين الأشجار التي كانت تنمو تقريبا في نفس الظروف وفي بلدان أوروبية مختلفة. وتوصلوا الى أن الشجر في مرحلة «النوم العميق» تقوم بخفض فروعها بقوة، ويلاحظ ذلك قبل ساعات من الفجر.

ولا يمكن للعلماء الآن تحديد ما هو الشئ الذي يوقظ الشجر من «النوم العميق» هل هي أشعة الشمس أم المحيط الحيوي الذي تعيش به.

