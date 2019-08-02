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الوفيات


نواف أحمد عبدالله السبيعي، 31 عاماً، شيع، الرجال: في المقبرة، ت: 65588974، النساء: صباح السالم، ق4، ش7، م13، ت: 99965123
فاطمة طالب محمد طالب، أرملة يوسف يعقوب عبدالرزاق خلف، 84 عاماً، شيعت، الرجال: كيفان، ق4، شارع فهد سليمان الفهد، م7، ت: 99016757، النساء: الجابرية، ق8، ش16، م5
إبراهيم عبدالله سالم الغفيلي، 84 عاماً، شيع، الرجال: الزهراء، ق3، ش305، م33، ت: 50749071، النساء: الشهداء، ق1، ش109، م35
فاطمة ذو الفقار علي، زوجة حمزة عباس عبدالله عبدالعزيز، 84 عاما، شيعت، حسينية الشامية، ق6، ش62، م15، ت: 97851560 99104090
عادل سيد جواد سيد علي الناصر، 56 عاماً، شيع، الرجال: حسينية آل ياسين، المنصورية، ت: 50673232، النساء: الدعية، ق2، ش27، م6، حسينية بوحمد عصراً فقط، ت: 69666269
عبدالله فرج ضحوي المطوطح، 16 عاماً، شيع، الجهراء، سعدالعبدالله، بجانب مسجد رقية المزيني، ت: 60059983 66554637
سعود سالم الرشيدي، 69 عاماً، شيع، الفردوس، ق3، ج11، ش1، م3، مقابل السجن المركزي، ت: 55664234 99579891
عباس جاسم محمد اشكناني، 22 عاماً، التشييع التاسعة صباح اليوم، حسينية البلوشي، الجابرية، ت: 66688877
أمينة عيسى السعد، أرملة حمد سعد الخضر، 88 عاماً، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: الشامية، ق8، شارع سكينة بنت الحسين، م19، ت: 97575120، النساء: الشامية، ق8، شارع سكينة بنت الحسين، م21، ت: 97777725
إنا لله وإنا إليه راجعون


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