أول النهار

انطلقت صباح امس في مجمع 360 فعاليات ذكرى يوم الشهداء التي ينظمها مكتب الشهيد بمناسبة الذكرى 29 للغزو الغاشم على دولة الكويت التي جاءت تحت شعار «منهو بغلا الكويت»، وفي هذه المناسبة قال نائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ محمد العبدالله: «من الصعب ان يجد الانسان مفردات للتعبير عما قدمه الشهداء الابرار من تضحيات وعطاء ومن السهل ان نتحدث عن تلك التضحيات فهم قدموا اروع صور التضحية والعطاء وبذلوا دماءهم لاجل الوطن». مضيفا «اليوم اقام مكتب الشهيد هذه الجدارية في مجمع 360 وكذلك الحمرا مول والافنيوز واقامة الفعاليات العديدة للكبار والصغار التي تخلد الشهداء وتضحياتهم اثناء العزو الغاشم».

وتابع «نتمنى كمواطنين ومقيمين ان نستلهم العبر من هذه التضحيات والقصص وهذه الروح التي جمعت ابناء الكويت تحت راية الشرعية وتحت قيادة حكيمة للمغفور له الشيخ جابر الاحمد اضافة الى الدور الكبير الذي لعبه صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد حفظه الله ورعاه ابان الغزو الغاشم».

من جانبها قالت الوكيل في الديوان الاميري مدير عام مكتب الشهيد فاطمة الامير إن انطلاق فعاليات احياء ذكرى يوم الشهيد من 1 الى 3 اغسطس تحت شعار (منهو بغلا الكويت) تزامنا مع الذكرى 29 للغزو الغاشم على دولتنا الحبيبة حيث يبعث المكتب رسائل التقدير لشهدائنا الابرار خلال هذه الايام الوطنية لتخليد ذكراهم على مدى 3 ايام قبل 2 اغسطس وبعده.

واضافت «نعتبر يوم الشهيد تحديا سطعت فيه معادن محبي الكويت وابنائها البررة ومعدن المواطن الكويتي الذي دافع عن وطنه بالاضافة لكل المقيمين الشرفاء، حيث نستذكر بطولاتهم واعمالهم الجليلة من خلال نشر صورهم واسمائهم ليتشرف التاريخ بهؤلاء الابطال.

وقالت ان من الاضافات التي اصطبغت بها ذكرى يوم الشهداء اقامة جناح للأطفال الذين يجدر بنا تعريفهم على ما جرى قبل 29 سنة وماذا قدم ابناء الكويت في تلك الفترة حيث لم نشأ الترميز على مكان واحد بل اخترنا اكثر اماكن يرتادها الناس خاصة تلك التي يرتادها الشباب الذين لم يعاصروا الغزو الغاشم وهي 360 والافنيوز والحمرا.

اضافت «خلال هذه الايام الثلاثة سيكون هناك معرض لصور الشهداء بالاضافة لفعاليات الاطفال لغرس القيم الوطنية في نفوس ابنائنا التي قدمها الشهداء رحمهم الله واسأل المولى جل في علاه ان يحفظ هذا البلد ويرحم شهداءه الابرار».

وتابعت بقولها: «استعرضنا فيلماً وثائقيا عن شهيدات الكويت سواء كن اثناء فترة العدوان او ما بعدها من الأسيرات اللاتي لم يتعرف على رفاتهن وذلك تخليدا لبطولاتهن وستشمل الافلام المجاميع التى عملت اثناء فترة العدوان بالإضافة لباقي الشهيدات بالمواقع المختلفة».

