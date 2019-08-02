أول النهار

أكد وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات محمد العواش أن الوزارة أعدت خطة برامجية للذكرى 29 للغزو العراقي الغاشم للكويت تبرز بطولات الكويتيين وتضحياتهم وذلك بناء على توجيهات وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ووكيلة (الإعلام) منيرة الهويدي.

وقال العواش وهو رئيس لجنة الخطاب الإعلامي في بيان صحافي أمس الخميس إن الوزارة حريصة على إبراز البطولات والملاحم التي سخرها الشعب الكويتي تجاه الغزو العراقي الغاشم خصوصا التفاف الشعب حول قيادته الشرعية ومقاومة الاحتلال بالروح والدم والعصيان المدني إضافة إلى تماسك الجبهة الداخلية إذ ظهرت الروح الوطنية للشعب الكويتي في أبهى صورها وأزهاها.