الأولى

هي ذكرى مؤلمة وقاسية لاشك في ذلك، لكنها تبقى منبعاً لدروس يجب أن نعتبر بها ونتعلم منها، فلقد أثبتت محنة الغزو العراقي الغاشم أننا كنا مخدوعين بمن كان يحكم العراق البلد الجار والشقيق، وكنا نصدق شعاراته الجوفاء وخطبه الرنانة ولم نكن نعلم أو حتى نصدق أنه يحمل خلف ظهره خنجراً مسموماً.

لقد أعاد طاغية العراق المقبور الأمة العربية سنوات إلى الخلف بعمله الخسيس وتصرفاته الرعناء وأنهك بلداً كان يمكن أن يكون أغنى بلاد العالم وأضاع خيراته على الحروب والمغامرات الطائشة وأذاق الشعب العراقي الشقيق شتى صنوف التعذيب والحرمان والبطش على مدى 30 عاماً وذاق الشعب الكويتي جانباً من هذا العذاب لمدة 7 أشهر خلال فترة الاحتلال الغاشم حتى منَّ الله علينا بفضل صمود شعبنا وحكمة قيادتنا ووقوف الشرفاء من الأشقاء والأصدقاء معنا بنعمة التحرير الميمون واستعدنا حريتنا الغالية ثم منَّ الله على الشعب العراقي بأن أزاح هذه الغمة بانتصار الحق وقهر الظلم وذهاب الطاغية إلى مزبلة التاريخ غير مأسوف عليه.

لقد ضرب الكويتيون خلال محنة الاحتلال أروع الأمثلة على حبهم لوطنهم وتمسكهم بقيادتهم وصمودهم وتضحياتهم، رجالاً ونساءً، حتى تحقق لهم النصر المبين بفضل الله.

نقول ذلك في هذا اليوم الذي يصادف الذكرى التاسعة والعشرين للغزو العراقي لبلدنا الآمن، ولكننا مع شعورنا بالألم فإننا نحمل أملاً بمستقبل زاهر في علاقات شعبين تجمعهما أواصر القربى والمحبة والجوار وبلدين يطمحان إلى الخير والسلم. وعلينا جميعاً أن نستذكر دائماً دروس الاحتلال لنستلهم منها العبرة ونتعلم منها المعنى الحقيقي للحرية والكرامة وعزة النفس وننظر بأمل وثقة إلى مستقبل زاهر مشرق لأبنائنا وأحفادنا ونعلمهم دائماً أن الخير يدوم والشر يزول وأن دولة الظلم ساعة وأن دولة الحق إلى قيام الساعة.

وعلينا أيضاً أن نتذكر شهداءنا الأبرار الأكرم منا جميعاً والذين ضحوا بأرواحهم في سبيل أن يبقى وطنهم عزيزاً شامخاً حراً، نبراساً للحق والعدل والخير، منبعاً للإنسانية والعطاء، ملاذاً آمناً لكل إنسان شريف. كما لا ننسى أن نستذكر بالشكر والعرفان مواقف الشرفاء من الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت مع الحق الكويتي وبذلت كل ما تستطيع من أجل تحرير بلدنا الذي لن ينسى تلك المواقف أبداً.

اللهم احفظ الكويت وشعبها وارحم شهداءها وأنعم عليها بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار تحت ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد حفظهما الله.. وستبقى الكويت دائماً رمزاً للحرية والاستقلال والعدالة والأمان.

