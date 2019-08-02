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الحلبوسي: الكويت أكدت دعمها لمساعي إعادة إعمار العراق


قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي امس ان الكويت اكدت دعمها للحكومة العراقية ولمساعي اعادة الإعمار. وذكر البرلمان العراقي في بيان له أن ذلك جاء خلال لقاء الحلبوسي مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لاستعراض نتائج زيارته الأخيرة إلى الكويت والتي بحث فيها سبل استثمار الأموال التي خصصت لاعادة إعمار العراق في مؤتمر الكويت الدولي لاعادة إعمار العراق.
ونقل البيان عن الحلبوسي قوله إن الجانب الكويتي اكد التزامه بمخرجات المؤتمر ودعم الحكومة العراقية والمساهمة في اعادة الإعمار وتوفير الخدمات للمواطنين وتحقيق الاستقرار.


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