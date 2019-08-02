الأولى

كشفت الأرقام الصادرة عن وزارة المالية عن أن إجمالي الدين العام للكويت بلغ 5.8 مليارات دينار بنهاية مارس 2019 وأن كلفة خدمة الدين بلغت 177 مليوناً للسنة المالية 2018/2019.

وأوضحت وزارة المالية أن الاقتراض يتم لصالح صندوق الاحتياطي العام والذي من خلاله يتم تمويل جميع بنود الميزانية العامة للدولة وفقاً للاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية بما في ذلك المصاريف الرأسمالية والنفقات الجارية ويتم سداد القروض من ايرادات الدولة التي تورد إلى صندوق الاحتياطي العام.

وقالت الوزارة في ردها على سؤال برلماني إن أهم أسباب ومبررات الاقتراض تكمن في عدة عوامل هي: تغطية المصاريف الحكومية الجارية والرأسمالية من خلال صندوق الاحتياطي العام للدولة، بالإضافة إلى نتائج الدراسات التي قام بها المستشارون وتقارير صندوق النقد الدولي والتي أكدت على ضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من السيولة النقدية تعمل كمصدات مالية في حال حدوث أزمة مالية مفاجئة، حيث ان عملية الاقتراض تساعد في تحقيق هذا الهدف. واستدركت بالقول أن المحافظة على التصنيف الائتماني للكويت تأتي من خلال تعزيز السيولة النقدية في صندوق الاحتياطي العام.

وأشارت المالية بناء على رد على الهيئة العامة للاستثمار إلى أن الهيئة تقوم باستغلال جميع المبالغ النقدية من خلال الاستثمار في الودائع والصناديق المالية المختلفة والتي تعتمد اعتماداً كاملاً على الاستثمار في أذونات وسندات الخزانة قصيرة الاجل.

وأوضحت الهيئة أن الابقاء على كمية جيدة ومدروسة من النقد في المحفظة الاستثمارية يعد من قبيل التحوط باعتبار ذلك شكلاً من أشكال الحماية للأموال المستثمرة يمكن الركون إليه في القرارات التي تشهد فيها الأسواق حالات من عدم اليقين نتيجة ظروف سياسية أو اقتصادية أو غيرها.

وفي رد من هيئة الاستثمار عن عدم الاقتراض من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، أجابت الهيئة أن الاقتراض من هذا الصندوق لا يتم إلا من خلال قانون وهذا غير متوفر. وأشارت إلى أنه تم الاقتراض ولمرة واحدة من هذا الصندوق بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي وكانت خيارات الدولة آنذاك محدودة ومكلفة ولم تستطع الاقتراض من السوق المحلي، كما لم تستطع اصدار سندات دولية نظراً لضيق المدة المتاحة لتنفيذ هذا الخيار وارتفاع كلفة الاقتراض من البنوك التجارية بسبب ارتفاع المخاطر المالية والأمنية المحيطة بدولة الكويت. واشارت أن وقتها كان الاقتراض من صندوق الاحتياطي هو الأسرع تنفيذاً والأقل كلفة وقد تم تسديد القرض لاحقاً من ايرادات الدولة.

وفيما يتعلق بالنواحي الفنية، فإن الاقتراض حالياً من صندوق احتياطي الأجيال القادمة سيكون الأعلى كلفة مقارنة بالخيارات الأخرى المتاحة للدولة في ضوء العوائد السنوية التي يحققها الصندوق، كما أن الدولة لم تستفد بالخيارات الأخرى المتاحة والأقل كلفة من الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة.



ولفتت الهيئة إلى أن الخيارات الأخرى تتمثل في:

الاقتراض من السوق المحلي وضرورة الإسراع في إقرار القانون الذي يسمح للدولة بالاقتراض. إصدار سندات دولية.

الزام جميع المؤسسات والهيئات الحكومية التي تسهم فيها الدولة من تحويل أرباحها السنوية والمجمعة إلى صندوق الاحتياطي العام.

تفعيل وتطبيق الإصلاحات المالية.

تقنين الصرف خارج بنود الميزانية العامة للدولة.