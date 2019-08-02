الأولى

فاجأ الفيدرالي الأميركي البنك المركزي الاقتصاد العالمي بخفض اسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ اكتوبر 2008، الى نطاق 2- 2.25 في المئة مقارنة مع 2.25 و2.50 في المئة، وهو القرار الذي جاء عكس رغبات الرئيس دونالد ترامب. (طالع ص 09)

فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول خذلنا بخفض اسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مجادلا بأن السوق كان يريد اشارة الى اطلاق دورة مطولة وحثيثة لخفض الفائدة.

وأضاف ترامب في تغريدة بعد ساعات قليلة من اصدار البنك المركزي الأميركي احدث بيان بشأن سياسته النقدية الشيء الذي كان السوق يريد ان يسمعه من جي جيروم باول ومجلس الاحتياطي هو ان هذه هى البداية لدورة مطولة وحثيثة لخفض الفائدة بما يجاري الصين والاتحاد الأوروبي ودول اخرى حول العالم.

وعلى اثر القرار الأميركي نفذت 4 بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، خفضا فوريا على اسعار الفائدة، حيث خفضت السعودية والامارات والبحرين وقطر اسعار الفائدة، فيما قررت الكويت تثبيتها من دون تغيير. وأصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، قرارا بخفض معدل اتفاقيات اعادة الشراء من 300 نقطة اساس، الى 275 نقطة اساس.

وفي خطوة مماثلة، قرر المصرف المركزي لدولة الامارات خفض اسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس على كل عملياته الأساسية.

كما قام مصرف البحرين المركزي بخفض سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة اساس، من 2.75 في المئة الى 2.50 في المئة.

فيما قرر محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل تثبيت الفائدة عند 3 في المئة، قائلاً في بيان اصدره ان ذلك يأتي من اجل تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي غير التضخمي للقطاعات غير النفطية، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية.

وأوضح ان القرار جاء ايضا في اطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة والمراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات اسعار الفائدة على العملات العالمية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتخفيض اسعار الفائدة على الدولار، وفي اعقاب القرار سجلت مؤشرات وول ستريت وداو جونز وباقي المؤشرات الأميركية سجلا اكبر هبوط لها.