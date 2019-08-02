الأولى

بعزيمة لم تلين وإرادة صلبة اختتم شباب رحلة الغوص

الـ 31 والتي تقام برعاية سامية من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بنجاح رحلة تجسيد تراث الكويت البحري عبر مراسم يوم القفال حيث رست السفن المشاركة على شاطئ النادي البحري بمشاركة 195 شابا موزعين على نواخذة ومجدمية

وبحارة تحملهم 13 سفينة غوص والذين استقبلوا بحفاوة رسمية وشعبية ليترجل الجميع منها حاملين عدتهم ومحصولهم من المحار حيث كان الأهالي في استقبالهم على الشاطئ.

وقام المشاركون بعد ذلك عملية عرض محصول المحار ثم عملية فتح المحار (الفلاق) في وقت قدمت فيه فرقة النادي للتراث البحري عروضا للفنون البحرية اسعدت الحضور. من جهته عبر وزير الشؤون سعد الخراز عن سعادته وحضوره ختام رحلة الغوص قائلا هذا شرف كبير في ختام فعاليات إحياء ذكرى رحلة الغوص التي تنطلق برعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. وقال الخراز إن رعاية سمو أمير البلاد لرحلة الغوص وإحياء ذكرى هذه المهنة التي عمل بها الآباء والأجداد خير دليل على اهتمام سموه بالتراث والتاريخ الكويتي. وقال الخراز إن تسابق أبناء الكويت من الكبار والصغار وأولياء الأمور على المشاركة في هذه الرحله يدل على استمرار أهل الكويت بحب البحر والارتباط به. وقال نائب رئيس النادي أحمد الغانم ان مشاركة هذا الكم الكبير من الشباب الكويتي سنويا في هذه الرحلة رغم مشاقها وصعوبتها وفي ظل أجواء غير مستقرة وحارة جدا، أمر يبعث في نفوسنا جميعا كل معاني الفخر والاعتزاز، ويعكس أصالة معدن الشباب الكويتي، ورغبتهم الجادة والمخلصة، في الحفاظ على تراث وماضي آبائهم وأجدادهم من الرعيل الأول.