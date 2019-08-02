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أُعلن في المملكة العربية السعودية مساء امس ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة وبذلك يكون اليوم الجمعة 2 اغسطس غرة ذي الحجة، وسيكون السبت 10 اغسطس يوم الوقوف بعرفات والاحد 11 اغسطس اول ايام عيد الأضحى المبارك.

ووفقا لبيان ديوان الخدمة المدنية ستكون عطلة عيد الأضحى المبارك خمسة أيام.

وكان الديوان أوضح انه اذا كان شهر ذي القعدة 29 يوماً فسيكون يوم السبت الموافق 10 اغسطس عطلة الوقوف بعرفات، وبذلك تكون عطلة عيد الاضحى المبارك ايام الاحد والاثنين والثلاثاء عطلة رسمية، ويكون يوم الاربعاء الموافق 14 اغسطس بداية الدوام الرسمي.

وفي سلطنة عمان أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ عدم ثبوت رؤية الهلال ليكون اليوم الجمعة في مسقط هو المتمم لشهر ذي القعدة.