آخر النهار

تركز مايا دياب حالياً على تجربتها الغنائية، وقد انتهت من تصوير أغنيتين جديدتين باللهجة المصرية الأغنيتان صورتهما مايا دياب في منطقة الهرمل وسيبدأ عرضهما تباعاً خلال شهر أغسطس الحالي، الأولى بعنوان «يابا يابا» والثانية بعنوان «ربع ساعة»، وتم اختيار منطقة الهرمل البقاعية بهدف تقديم رؤية فنية جديدة في التصوير والاخراج.

أغنية «يابا يابا» من ألحان محمد منير أحمد أبو السعود وكلمات مؤمن سيد أحمد السيد راجح، أما أغنية «ربع ساعة» فهي من ألحان عصام كاريكا وكلمات أحمد الشريف، ومن خلال الكليبيْن تطلّ مايا بـ لوكات جديدة .

