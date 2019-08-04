آخر النهار

انطلقت فعاليات «الأيام الثقافية الكويتية في لفيف» في مدينة لفيف الأوكرانية وتستمر حتى 7 اغسطس الحالي بمشاركة عدد من فناني الكويت بهدف تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين. وافتتح الفعاليات سفير الكويت لدى أوكرانيا د. راشد العدواني والأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي د. عيسى الأنصاري ومراقب العلاقات الثقافية الخارجية في المجلس محمد بن رضا. وتضمنت الفعاليات معرض لوحات فنية للفنان التشكيلي عبدالله الزيد ومعرض صور عن الكويت للمصور الفوتوغرافي علي الزيدي ومعرض الأزياء والتراث الشعبي الكويتي للباحث حسين القطان.كما تخلل الفعاليات عروضا موسيقية تقدمها فرقة التخت العربي الكويتية بقيادة «المايسترو« د. أيوب خضر.

واختار المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مدينة (لفيف) لإقامة فعالياته كونها المدينة الأعرق ثقافيا في أوكرانيا اذ تم تحديد مكان السوق القديم الذي يتجمع فيه الناس بكثافة لإقامة تلك الفعاليات.ويسعى المجلس الوطني لإقامة الفعاليات الثقافية في العالم العربي والدولي كجزء من رسالته في التواصل ونشر الثقافة.

