آخر النهار

استبشرنا خيراً بميلاد قناة الطفل.

ولكن، وليسمح لنا أهل الإعلام وأهل التلفزيون وبكثير من الشفافية، بأن هذه القناة، ماتزال في مكانها.. لم تتحرك سنتمترا واحدا عن لحظة البداية والانطلاق.

نعلم بأن برامج الأطفال مكلفة وتحتاج الى ميزانيات، وفريق عمل متخصص.

ولكن أين الميزانيات، ومن قبلها أين فريق العمل المتخصص، القادر على تفعيل هذه القناة والانطلاق بها الى آفاق وأبعاد تليق بمكانة تلفزيون الكويت وقطاع التلفزيون وأيضا وزارة الإعلام.

الحديث عن قناة الطفل، يعني الحديث عن مشروع إعلامي كبير جبار، يلبي طموحات أطفال الكويت والخليج والعالم العربي.. خصوصا، في ظل تزايد القنوات المتخصصة في هذا الجانب، والحاجة الماسة الى قنوات متخصصة تعنى بالجوانب التربوية وتؤمن وجبة برامجية وفنية عالية الجودة تصلح للأطفال.

في كلمتنا هذه لا نريد ان نضع العصا فى العجلة، فنحن في خندق مشترك، ندعم الجهود الإعلامية، ولكن حسن النوايا وحدها لا تصنع قناة متميزة للطفل، بل إن الأمر يحتاج الى تحرك استراتيجي ومنهجي قبل أي شيء آخر.

وهي دعوة للحوار.. والتأمل.

وعلى المحبة نلتقي

