آخر النهار

أطلق الفنان حسن الأحمد أغنية جديدة بعنوان «ليه لأ»، وهي من كلمات خالد العوض وألحان عبدالله الجاسم وتوزيع وليد فايد وإيقاع إبراهيم حسن ومكس وماستر مهندس جاسم محمد، وحققت الأغنية نسب مشاهدة عالية بعد أيام قليلة من طرحها على اليوتيوب.

من جهته، أعرب الاحمد عن سعادته البالغة بنجاح الأغنية، موضحاً أنه يحضّر حالياً لألبومه الجديد الذي من المتوقع أن يرى النور قريباً، مشيراً إلى أنه وضع مع فريق العمل موعداً مبدئياً للألبوم، وهو مطلع أكتوبر المقبل، حيث يعمل حالياً بشكل مكثف للانتهاء منه في أقرب وقت، مؤكداً حرصه على أن يظهر الألبوم بشكل مختلف يرضي جميع الأذواق. وأكد إلى أنه سيزور الكويت خلال الفترة المقبلة لبحث مجموعة من المشاريع الغنائية، موضحاً «لا يخفى على أحد المكانة الكبيرة التي تحظى بها الكويت في قلوب جميع الفنانين العرب».