إضاءات

يعد الفنان غنام الديكان أحد كبار الملحنين في الكويت والخليج وأحد حراس التراث الغنائي في الكويت. فلديه العلم وأسرار الموسيقى الكويتية الثرية بموروثها المتنوع.

لذلك ليس غريبًا أن يستضيف الموسم الثقافي لرابطة الأدباء الفنان الكبير مع عدد من خيرة العازفين من فرقة التلفزيون، في جلسة طربية وتثقيفية في الوقت نفسه قدم لها الكاتب المسرحي القدير عبد العزيز السريع، وذلك بحضور حشد من الأدباء والفنانين في مقدمتهم أمين عام رابطة الأدباء د.خالد عبد اللطيف رمضان.

وفي تقديمه أشار الكاتب القدير عبد العزيز السريع إلى أن معظمنا يسمع الأغاني التراثية لكنه لا يعرف شيئًا عنها ولا عن مبدعيه.

ورغم كثافة الجلسة وضيق الوقت حرص الديكان على تعريف الحضور بفنون «الخماري» وأكد في البداية أنه من أصعب الفنون التراثية على الإطلاق لذلك لا يغنيه إلا صفوة الفنانين من أصحاب المواهب الكبيرة مشيرا إلى أن البعض يسميه «اللعبونيات» لكثرة الفنون التي أبدعها الشاعر والفنان محمد بن لعبون الذي عاش في أوائل القرن التاسع عشر واشتهر بقيادة فرقة العرضة، وإحياء الأعمال التراثية إضافة إلى إبداعه الخاص.

وتطرق الديكان إلى المشكلة التي تواجه معظم الباحثين في التراث الغنائي وهي صعوبة معرفة صاحب الأغنية الأصلية من الشعراء والملحنين، فكثيرا ما يغني الأغنية أكثر من فنان، أو يتم العثور على أكثر من لحن لها، وفي ذلك الزمن لم يكن التوثيق سهلًا.

وقارن بين «الخماري» والسامري» بكون الأول فن صعب، يعبر عن «التطريب الكلاسيكي» بينما «السامري» أغانيها خفيفة أقرب للطقطوقة المعروفة في الغناء العربي، ويستطيع أي مطرب مهما كانت قدراته أن يؤديه.

حول سر التسمية قال المحاضر إن البعض يرجع التسمية إلى «الخمار» حيث كان بعض النساء يرقصن عليه مرتديات الخمار.

حول أبرز المغنين الذين اشتهروا بأداء هذا الفن أشار الديكان إلى أسماء: عوده المهنا، عواد سالم، فهد بن حسين.. ومن الشباب خالد بن حسين، سليمان القصار، وسليمان العماري.

أما الشعراء الذين برعوا في هذا الفن فمن أبرزهم: بن لعبون، عبد الله الفرج، حمود البدر، حمد الفوزان، فهد بورسلي، عبد الله الدويش، أحمد العصفور، سليمان البدر، منصور الخرقاوي، ومبارك الحديبي.

حول أنواع هذا الفن الصعب ذكر الديكان أنه ينقسم إلى نوعين أساسين: الرباعي والسداسي.

وكل نوع منهما ينقسم بدوره إلى أنواع أخرى، فالرباعي يشمل على سبيل المثال: البحري، والعدساني، والشبيثي. أما السداسي فيشمل: الحساوي، والردادي، والزبيري، والنجدي واللعبوني.

وأشار الديكان إلى اختلاف التسميات باختلاف المناطق ورواج هذا اللون أو ذاك فيها، كما أشار إلى أن البعض كان يقوم بإدخال إيقاعات وتغييرات على هذه الألوان، فعلى سبيل المثال اعتاد «البحارة» الإضافة على «الخماري» أشياء خاصة بهم مثل «النهمة» و«الآهات» وغير ذلك.

وقد يختلف اللون تبعا لاختلاف الآلات المستعملة، فعلى سبيل المثال يتميز «الشبيثي»بوجود طبلين. بينما «العدساني» كان أقرب للتعبير عن المضامين الدينية.

وحرص الديكان على إظهار الفروق بين هذه الألوان المتعددة للخماري عبر التطبيقات العملية بأداء مجموعة من الأغنيات التراثية الشهيرة مثل «يا رسول الله» من إيقاع العدساني، و«مسكين يا قلب» من إيقاع الزبيري الذي قال إنه صعب جدًا والرد عليه أصعب.

كما قدمت الفرقة مجموعة أخرى من الأغنيات المحفورة في ذاكرة الوطن مثل « لي خليل حسين» وأغنية «يا سعود». وأكد الديكان على ما يتمتع به «الخماري» من «هارموني فطري» رغم صعوبته.. وأنه لا يمكن لأي فنان أن ينضم إلى المجموعة التي تؤديه ما لم يكن على علم جيد بهذا الفن على عكس «السامري». كما أكد على ما يتمتع به من صور شعرية وعذوبة وغموض.

وفي ختام محاضرته وجه الموسيقار غنام الديكان الشكر لرابطة الأدباء على الاستضافة.. كما وجه الشكر لزملائه من العازفين والفنانين الذين شاركوه في هذه الجلسة الطربية والتثقيفية.

