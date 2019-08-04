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أعلن عميد المعهد العالي للفنون المسرحية د. علي العنزي عن خطوة غير مسبوقة على مدى تاريخ المعهد الأكاديمي الطويل، بإطلاق خدمة التسجيل إلكترونيا، عبر استلام استمارات التسجيل، وأوراق الطلاب المستجدين الراغبين في القبول، بأحد أقسام المعهد في مجال «التمثيل والإخراج» و«النقد والأدب» و«الديكور المسرحي»، إلى جانب قسم (التلفزيون).

وقال العنزي: تماشيا مع الرؤية الأميرية السامية لكويت جديدة 2035 وبدعم من وزير التربية والتعليم العالي د.حامد العازمي.. سعينا إلى مواكبة العصر الالكتروني، والتسهيل على أبنائنا الطلبة في عملية التسجيل حيث تقرر أن يتاح ذلك بكل سهولة ويسر على الموقع الإلكتروني للمعهد: http://hioda.edu.kw.

وتابع العميد: نحن كإدارة أكاديمية نتمنى لأبنائنا التوفيق والسداد، ونشعر في الوقت عينه، بكل الفخر والاعتزاز، باتخاذ هذه الخطوة العصرية التي تأخرت بعض الشيء، مشيرا إلى أنه على أبنائنا الذي يملكون الموهبة، ولديهم الحس الفني اللازم للدراسة بالمعهد، إرسال نموذج الاستمارة الموجود على موقع المعهد الإلكتروني مع إرفاق نسخة من الوثائق المطلوبة وهي: صور من شهادة الثانوية العامة، والبطاقة المدنية للمواطنين والمقيمين، وجواز السفر للمتقدمين من الخارج، وشهادة لمن يهمه الأمر من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدم التوظيف، وموافقة مبدئية من جهة العمل (خاصة بالموظفين أصحاب الإجازات الدراسية)، وذلك على إيميل القبول والتسجيل التالي: registration@hioda.edu.kw. ولفت العنزي إلى أن تسجيل الطلبة متاح عبر استمارة القبول على موقع المعهد التي يتم تنزيلها من على جهاز الكمبيوتر وليس الهواتف الذكية، حيث يتم إرسال نموذج الاستمارة، الموجود على موقع المعهد بعد تعبئته حسب الأصول، برفقة نسخ من الأوراق المطلوبة المصاحبة، وذلك على إيميل «القبول والتسجيل» المذكور. وأضاف: «غني عن البيان، أن ملء الاستمارة، وإرفاق الأوراق، لا يعتبر تسجيلاً نهائياً بالمعهد إلا بعد اجتياز امتحان القبول الذي يحدده المعهد، وذلك في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل 2019، حيث يتاح المجال للطلبة المجتازين لاختبارات القبول، بمراجعة قسم شؤون الطلبة لاستكمال إجراءات التسجيل.

وختم العنزي بأن التسجيل الإلكتروني يأتي استكمالا لرؤية الإدارة الحالية، نحو تعزيز الخدمات الإلكترونية التي تقدم لخدمة الطلبة، بعد أن بات موقع المعهد الإلكتروني، مرخصا من قبل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وتم إنشاء حسابات تواصل اجتماعي رسمية خاصة بالمعهد على شبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن الخطوة غير المسبوقة، عندما شهد المعهد تطبيق نظام شبيه بنظام تاس الأكاديمي العالمي المطبق في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لرصد الدرجات مباشرة من قبل الأساتذة، حيث رصد أعضاء هيئة التدريس درجاتهم بأنفسهم إلكترونيا للمرة الأولى منذ أن تأسس المعهد.

