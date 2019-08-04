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شغلت السيدة أنجيلا طليقة المطرب وائل كفوري الرأي العام أخيراً بسبب تصريحات متناقلة على لسانها تؤكد تعرضها للعنف المنزلي أثناء فترة زواجهما، ولكن يبدو أن الأمور في تجاهها للصلح. حيث نشرت أنجيلا عبر حسابها على انستغرام صورة مكتوب بها: «الحياة تنقلب بلحظة، بمكالمة هاتف، نتيجة تحاليل، خطوة خاطئة في الشارع، مقابلة شخص. كلمة، موقف، حيث لا قوتك ولا علمك ولا فهمك ولا أموالك ستنفعك أمامك أي لحظة من هذه اللحظات. لا أحد يعرف ماذا تحمل معها اللحظات القادمة».

وتابعت أنجيلا: «لكني أعرف أنها ستكون لحظات السكينة والخير والمحبة والرضا. وأنا مقتنعة أن العائلة هي النفس وهي مقدسة». وختمت أنجيلا كلامها «وائل فنان كبير وأب كبير».

