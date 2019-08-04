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التصوير ممنوع في عزاء والدة هالة


أقيم أمس الأول عزاء والدة الفنانة هالة صدقي، داخل كنيسة المرعشلي في الزمالك.
وحرص عدد كبير من الفنانين على تقديم واجب العزاء، في مقدمتهم الفنانة يسرا وشهيرة ونبيل الحلفاوي ونرمين الفقي ونورا وسوسن بدر ونبيلة عبيد وفيفي عبده وإلهام شاهين.
من جانبها، منعت هالة صدقي دخول الكاميرات للتصوير. كما انهارت من البكاء أثناء تلقيها العزاء.
وكانت والدة هالة قد توفيت في منزلها في السادس من أكتوبر، وتلقت هالة الخبر أثناء تواجدها في الساحل الشمالي في الإسكندرية.
يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي كان مسلسل «بركة»، الذي عرض في رمضان الماضي، على قناة سي بي سي، مع الفنان عمرو سعد، تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم.


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