عربيات ودوليات

واشنطن- طهران- الوكالات: أفادت صحيفة «نيويوركر» الأميركية بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تلقى الشهر الماضي دعوة مفاجئة من الرئيس دونالد ترامب للقائه في البيت الأبيض. ونقلت الصحيفة عن مصادر أميركية وإيرانية ودبلوماسية قولها إن هذه الدعوة سلمها إلى ظريف السيناتور الجمهوري راند بول الذي التقى عميد الدبلوماسية الإيرانية في مقر سفير طهران بنيويورك في 15 يوليو. وذكرت الصحيفة أن بول عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، عمل على هذه المبادرة لبضعة أسابيع بموافقة ترامب وبالتشاور مع البيت الأبيض والخارجية الأميركية. وأكدت الصحيفة أن اللقاء الأول بين ظريف وبول تركز في البداية على برنامج إيران النووي والتوتر في الخليج، حيث أوكلت إلى السيناتور مهمة إقامة قناة اتصال دبلوماسية مباشرة على أعلى مستوى بين واشنطن وطهران. من جانبه، طرح ظريف في اللقاء الذي استغرق نحو ساعة أفكارا لإنهاء الخلاف بشأن برنامج طهران النووي، بينها تبني مجلس الشورى قانونا يثبت فتوى للمرشد الأعلى آية الله السيد علي خامنئي تحظر إنتاج أو استخدام السلاح النووي، وانضمام طهران إلى «البروتوكول الإضافي» للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطمين دول العالم بشأن نوايا إيران في المجال النووي. وقال وزير الخارجية الإيراني حسب الصحيفة، إنه إذا كان ترامب يريد أكثر، فعليه تقديم أكثر في المقابل.

من جانبه، اقترح بول على ظريف إطلاع ترامب شخصيا على هذه المواقف في المكتب البيضاوي في غضون أسبوع، حسب الصحيفة. ولم تكشف «نيويوركر» رد ظريف على هذه المبادرة، ورفض البيت الأبيض التعليق على الموضوع.

وكان ترامب قد أبدى مرارا رغبته في إطلاق حوار مباشر مع القيادة الإيرانية، لكن طهران تستبعد هذه الإمكانية ما لم ترفع واشنطن عقوباتها عن الجمهورية الإسلامية.

وكان ظريف أعلن أمس، أن إيران ستنفذ الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي في الظروف الراهنة، لكنه لم يحدد تاريخًا محددًا لتاريخ سريان مفعول ذلك.

وقال ظريف إن «جميع الدول الأعضاء في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أجمعت على أن أميركا هي السبب وراء كل التوترات»، مضيفًا أن «مطالب إيران واضحة ومحددة منذ البداية ولا تتوقع شيئا يتجاوز الاتفاق».

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، «لقد قلنا إنه لو لم ينفذ الاتفاق النووي بصورة كاملة سنقوم نحن ايضا بتنفيذه بتلك الصورة الناقصة، وبطبيعة الحال فإن جميع إجراءاتنا تأتي في إطار الاتفاق النووي».

من جهته، أدان وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، الحظر الأميركي على وزير الخارجية محمد جواد ظريف، قائلا، إن «الأميركيين أثبتوا أنهم ليسوا أهلاً لأي منطق عبر هذا الإجراء».

وقال حاتمي، إن «نظام أميركا الديكتاتوري أثبت عدم صدقه في الإصرار على المفاوضات مع إيران من دون شروط مسبقة، من خلال حظر وزير خارجية إيران وكبار مسؤوليها، وذلك حسب وكالة «تسنيم» الإيرانية.

واعتبر العميد حاتمي أن «هذه السلوكيات الأميركية الطفولية والمنفعلة ناجمة عن عجز أميركا ودليلا على تراجع قوتها»، قائلا، إن «الأمريكان كانوا في السابق يدعون أنهم يحددون مصير العالم واليوم بلغ بهم العجز درجة أن يمنعوا وزير خارجية شرعي لدولة كبيرة من الدخول إلى الأمم المتحدة والافتخار بذلك العمل».

