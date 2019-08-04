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واشنطن- الوكالات: أعرب مهندس سابق في «غوغل» عن اعتقاده أن عملاق محركات البحث، سيحاول التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة. وقال كيفين سيرنيكي لشبكة فوكس نيوز: «إنهم حقا يريدون أن يخسر ترامب في 2020. هذه هي أجندتهم». وأضاف أن لدى «غوغل» نوعا من السيطرة على العملية السياسية، وهو أمر يدعو إلى القلق.

وطرد سيرنيكي من عمله في يونيو 2018، بعدما أبلغته الشركة أن قرار الفصل جاء نتيجة إساءة استخدامه معدات «غوغل»، لكن الموظف السابق دافع عن نفسه وقال إن الأمر يعود إلى الآراء المحافظة والشجاعة التي كان يدلي بها.

ولم يكتف «غوغل» بفصل المهندس السابق، بل قام بإدراجه على قائمة سوداء بحيث يمنع من العمل لدى الشركة لاحقا.

وارتبط الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعلاقة متوترة مع «غوغل» وغيره من عمالقة التكنولوجيا خلال السنوات الماضية، حيث اتهم عملاق محركات البحث بحجب أخباره الإيجابية.

ويقول ترامب إن «غوغل وفيسبوك وتويتر تعامل المحافظين والجمهوريين معاملة جائرة للغاية»، مشددا على أنها «تحاول إسكات» الناس لكن دون تقديم دليل.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام عدة أمس بأن أكثر من نصف النواب الديموقراطيين في مجلس النواب الأميركي باتوا يؤيدون بدء إجراءات كفيلة بعزل الرئيس دونالد ترامب.

ومن أصل النواب الديموقراطيين الـ235 في مجلس النواب تبين أن 118 منهم باتوا يؤيدون بدء الإجراءات لإقالة ترامب، ويأمل أصحاب هذا الموقف أن يدفع هذا الواقع الجديد رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي إلى تغيير موقفها ودعم بدء هذا الإجراء.

ويخشى كبار المسؤولين في الحزب الديموقراطي أن يضعف الدخول في هذا الإجراء موقف الحزب خلال الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية عام 2020، لأنه قد يؤدي إلى نوع من التعتيم على مواضيعهم المفضلة مثل البيئة والتغطية الصحية والإصلاحات القضائية.

واتسعت حركة المطالبين ببدء إجراءات إقالة ترامب بعد الشهادة التي قدمها المدعي الخاص السابق روبرت مولر في نهاية يوليو الماضي بشأن التحقيق الذي تولاه طيلة سنتين حول التدخلات الروسية في انتخابات العام 2016، والشكوك بمحاولة ترامب عرقلة عمل القضاء.

وتطرق تقرير مولر إلى ما قامت به روسيا لترجيح كفة ترامب خلال الحملة الانتخابية عام 2016، كما وصف بالتفصيل كيف رحب فريق ترامب بهذه المساعدة وكذب مرارا بشأن هذا الموضوع.

ويعتبر عدد من النواب الديموقراطيين أن من واجبهم اتخاذ إجراءات لمواجهة دلائل تدين الرئيس مهما كانت العواقب السياسية لهذا الأمر.

ويستطيع النواب الديموقراطيون إطلاق هذه الإجراءات بسبب تمتعهم بالغالبية في مجلس النواب، لكن إتمام العملية سيكون محكوما بالفشل بسبب سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ.

