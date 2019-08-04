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الخرطوم - الوكالات: توصل المجلس العسكري السوداني وحركة الاحتجاج امس «لاتفاق كامل» حول الاعلان الدستوري، على ما اعلن وسيط الاتحاد الافريقي محمد الحسن لبات، ما يمهد الطريق لتشكيل حكومةٍ مدنية تدير المرحلة الانتقالية وتعَد احد ابرز مطالب المحتجين.

ويكمل الاتفاق على الوثيقة الدستورية اتفاق قادة الجيش وقادة تحالف «قوى الحرية والتغيير» الذي يقود الاحتجاجات في 17 يوليو على «الاعلان السياسي» لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لادارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا.

وجاء هذا الاعلان بعد نحو يومين من مقتل اربعة متظاهرين بالرصاص خلال مسيرة في ام درمان قرب الخرطوم، وسط تظاهرات شارك فيها الآلاف في ارجاء البلاد تنديدا بمقتل ستة متظاهرين بينهم اربعة طلاب الاثنين في الأبيض في وسط البلاد. وقال لبات خلال مؤتمر صحافي في قاعة الصداقة للمؤتمرات في الخرطوم بثه التلفزيون الرسمي «أعلن للرأي العام السوداني والدولي والافريقي ان الوفدين قد اتفقا اتفاقا كاملا على المشروع الدستوري»، دون ان يشير الى تفاصيل الاتفاق. وأشار اللبات الذي وقف جواره الوسيط الاثيوبي محمود درير الى استمرار الاجتماعات لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي على الاتفاق الذي طال انتظاره دون ان يحدد موعدا لذلك.

وكانت المباحثات الجارية تتناول «الحصانة المطلقة» التي يطالب بها جنرالات الجيش و»صلاحيات مجلس السيادة» المشترك و»مظاهر الانتشار العسكري» في مختلف مدن البلاد. وهتف الصحافيون السودانيون المتواجدون في قاعة المؤتمر فرحا وابتهاجا بالتوصل للاتفاق، فيما ردد بعضهم هتاف «مدنية مدنية» المميز لحركة الاحتجاج.

وغادر المفاوضون العسكريون قاعة المؤتمر فور انتهاء لبات من كلمته، فيما بقي مفاوضو حركة الاحتجاج لتلقي التهاني واسئلة الصحافيين.

وقال ابراهيم الأمين احد مفاوضي الحرية والتغيير لوكالة الصحافة الفرنسية «اتفقنا على القضايا الحساسة المرتبطة بالامن واستقلال القضاء وصلاحيات مجلس الوزراء والمجلس السيادي وهي القضايا المهمة لمدنية الدولة».

بدوره، قال عمر الدقير المفاوض في حركة الاحتجاج ان «الاتفاق على الاعلان الدستوري يعني بالنسبة لنا بداية تأسيس السلطة الانتقالية وتطبيق برنامج الاصلاح السياسي والاقتصادي وبدء المرحلة الانتقالية».

وأكد ان ذلك يشكل «مرحلة صعبة يجب ان يكون جميع السودانيين شركاء فيها».

واندلعت الحركة الاحتجاجية في السودان في 19 ديسمبر 2018 بسبب رفع اسعار الخبز ثلاثة اضعاف قبل ان تتحول سريعا لحركة احتجاجات واسعة في ارجاء البلاد ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير. ومنذ ذلك الحين، تسبب قمع الاحتجاجات بمقتل 250 شخصاً، وفق لجنة الأطباء المركزية المقربة من حركة الاحتجاج.

الثورة نجحت

وتجمع العشرات امام قاعة الصداقة على ضفاف النيل الأزرق في وسط الخرطوم ملوحين بأعلام بلادهم وهاتفين «مدنية مدنية» و»الدم بالدم لا نقبل الدية». فيما اطلقت السيارات العنان لأبواقها احتفالا بالتوصل للاتفاق.

وقال احمد ابراهيم (25 عاما) وهو يلوح بعلم السودان «بالنسبة لنا الآن الثورة نجحت وبلادنا وضعت قدمها على اول الطريق بقيام السلطة المدنية».

وتابع «الجميع فرحان ويحلم بغد افضل».

وكان مفترضا عقد هذه المفاوضات الثلاثاء لكنها تأجلت الى مساء الخميس بعد مقتل ستة متظاهرين بالرصاص بينهم اربعة طلاب الاثنين في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان. وتفاقم الوضع بعد مقتل اربعة متظاهرين الخميس في ام درمان خلال مسيرات كبيرة دعت اليها حركة الاحتجاج تنديدا بأحداث الأبيض، وسط غضب عارم بالبلاد.

واتهم الفريق جمال عمر رئيس لجنة الامن والدفاع بالمجلس العسكري الانتقالي عناصر في قوات الدعم السريع في الابيض بقتل المتظاهرين الطلاب.

وأمس الأول قال منذر ابو المعالي احد مفاوضي الحرية والتغيير لفرانس برس ان «الوثيقة تنص على اخضاع قوات الدعم السريع لقانون القوات المسلحة وللقائد العام كما ان جهاز المخابرات العامة وفق للوثيقة يخضع لمجلس السيادة ومجلس الوزراء». وكانت قوات الدعم السريع تخضع لقانون خاص لها قبل ذلك.

وقوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو، واسعة الانتشار والنفوذ ويخشاها الناس على نطاق واسع في السودان، وقد اتهمها المحتجون مرارا بارتكاب انتهاكات.

