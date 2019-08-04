عربيات ودوليات

على الرغم من ان المرحلة الانتقالية التي يقبل عليها السودان لا تقصي احدا، الا ان القيادي في قوى الحرية والتغيير السودانية بابكر فيصل ابدى تحفظا بخصوص اشراك بعض القوى التي عرفت بتعاونها مع نظام البشير ولو لفترات متفاوتة. وقال بابكر لقناة «الحرة» الأميركية في هذا الشأن ان حزب المؤتمر الوطني وشركاءه السابقين في الحكم حتى سقوطه في 11 ابريل، او ما يعرف اصطلاحا في السودان بأحزاب الفكة لن يسمح لهم بالمشاركة في الفترة الانتقالية، لكن يمكنهم المشاركة في للانتخابات القادمة». يذكر ان هناك احزابا اسلامية انسلخت عن نظام البشير، بعدما ساندته لفترات طويلة مثل حزب «حركة الاصلاح الآن» الذي يرأسه غازي صلاح الدين متولي محمد العتباني وهي اليوم تبحث عن موطئ قدم لها في السودان الجديد.

