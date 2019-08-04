عربيات ودوليات

توقع القيادي في قوى الحرية والتغيير السودانية بابكر فيصل، توقيع الاتفاق النهائي الذي تم التوصل اليه قبل ساعات مع المجلس العسكري اليوم.

وأوضح بابكر في حديث لـقناة «الحرة» الأميركية ان الخطوة التالية، ستكون «تسمية» رئيس مجلس الوزراء، على ان يعرض عليه ثلاثة او اربعة مرشحين لكل وزارة «وهذا الأمر سيتم وفق جدول زمني يتم التوافق عليه». تجدر الاشارة الى انه من الضروري تنصيب مجلس السيادة اولا، لأن رئيس مجلس الوزراء سيؤدي القسم امامه قبل ان يشرع في تشكيل حكومته. وكشف ان وزارتي الدفاع والداخلية ستؤولان الى العسكر، لكنهما ستكونان تحت سلطة مجلس الوزراء، حسب الوثيقة الدستورية.

أما بخصوص متابعة الرئيس السابق عمر البشير المتهم بارتكاب جرائم فظيعة في دارفور غربي السودان، او تقديمه لمحكمة الجنايات الدولية، قال بابكر «هذا امر متروك للحكومة القادمة وتوجهاتها، ولما سيؤول اليه المصير من اعادة هيكلة للأجهزة القضائية والعدلية» ثم استدرك قائلا «وثيقة الدستور لا تمنع ذلك».

كما استبعد المتحدث صدور عفو عن البشير خلال الفترة الانتقالية وقال «الفترة القادمة ستكون لسيادة القانون، لا نريد تكرار ما عنيناه طوال الـ 30 سنة الماضية».

