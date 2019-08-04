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موسكو - الوكالات: اعلنت روسيا انها تنتظر من تركيا تنفيذا كاملا للاتفاقيات المتعلقة بسحب المسلحين التكفيريين والأسلحة من ادلب شمال غرب سورية خلال 24 ساعة، وذلك ردا على مبادرة الحكومة السورية بوقف اطلاق النار في تلك المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية ان موسكو تنتظر ان ينفذ الجانب التركي بشكل تام بنود اتفاق سوتشي، الذي ينص على سحب المسلحين والأسلحة من المنطقة المنزوعة السلاح، ووقف القصف، وفتح طريق السيارات الواصل بين دمشق وحلب.

ويقضي اتفاق سوتشي بين روسيا تركيا بانشاء منطقة منزوعة السلاح بعمق عشرين كيلومترا من خط منطقة خفض التصعيد بادلب وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

ونفى مبعوث الرئيس الروسي الى سورية الكسندر لافرينتيف، سعي بلاده لابرام صفقة جديدة حول ادلب، داعياً تركيا والمعارضة السورية لتنفيذ الالتزام بالاتفاقيات القائمة.

وقال لافريتنيف، ردا على سؤال عما اذا كانت روسيا تخطط لأي اتفاق جديد حول ادلب : «هذا غير صحيح، لا يتم الحديث عن اي اتفاق جديد، هناك مذكرة وتفاهمات، والشيء الأهم هو تطبيق تلك التفاهمات، وهو ما تركز عليه روسيا جهودها».

ومنذ التوقيع على اتفاق سوتشي في سبتمبر الماضي، تتهم الحكومة السورية انقرة بالتلكؤ في تنفيذ ما عليها من التزامات بموجب الاتفاق.

وكانت انقرة قد شنت العديد من الهجمات داخل سورية، مما اثار غضب الحكومة السورية، كما يوجد لتركيا ايضا 12 مركز مراقبة يحيط بادلب، في اعقاب اتفاقية وقف التصعيد التي تم التوصل اليها العام الماضي مع روسيا.

وفي استانة اختتمت الجولة الـ13 من محادثات الأطراف السورية، باتفاق على وقف اطلاق النار في ادلب، وقد دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس.

يشار الى ان الجولة 13 لمحادثات استانة التي اختتمت اعمالها أمس الأول، نجحت في تحقيق اختراق هام على صعيد اللجنة الدستورية، اذ اتفقت الأطراف السورية على المشاركة في تحديد قوام وعمل اللجنة وتشكيل قوائمها الثلاث، للحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، مع تأكيدها على ضرورة انعقاد اللجنة في اسرع وقت ممكن.

