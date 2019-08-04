عربيات ودوليات

رحبت جامعة الدول العربية بالاعلان الذي تم، امس، بتوصل المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى اعلان الحرية والتغيير الى اتفاق حول نص الوثيقة الدستورية الحاكمة خلال الفترة الانتقالية تمهيداً لتوقيعه بالأحرف الأولى خلال اليومين المقبلين.

واعتبرت الأمانة العامة للجامعة العربية ان التوافق على الوثيقة الدستورية الانتقالية من شأنه ان يطلق، بعد التوقيع عليه، مرحلة جديدة ومهمة تتواكب مع تنفيذ ما يتطلع اليه الشعب السوداني من حكم مدني ديموقراطي، وتحقيق السلام الشامل في ربوع البلاد. وجددت الجامعة العربية التزامها بالوقوف بكل قوة الى جانب الجهات السودانية الانتقالية المتوافق عليها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديموقراطية والاستقرار والتنمية الشاملة وهو ما سينعكس بدون شك على دعم جهود السلام والاستقرار في الوطن العربي.

