عربيات ودوليات

كشفت مصادر مصرية ان مصر واثيوبيا اوشكتا على تخطي العقبات التي كانت تعرقل سير المفاوضات الثلاثية التي تضم «مصر والسودان واثيوبيا» بخصوص سد النهضة وألمحت المصادر الى ان زيارة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري الى اديس ابابا تكللت بالنجاح، بعد عقد مباحثات ومشاورات مع نظيره الاثيوبي بمقر وزارة المياه الاثيوبية، وقام الوزير المصري بتسليم نظيره الاثيوبي، وجهة النظر والرؤية المصرية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة تمهيدا لعقد اجتماع سداسي بحضور وزراء الري والخارجية في الدولتين بالاضافة الى دولة السودان

وقال المتحدث باسم وزارة الري، محمد السباعي، ان مصر تستهدف التوصل لاتفاق عادل ودائم مع اثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، مشيرا في الى ان وزير الموارد المائية والري قام بجولة مباحثات في الخرطوم ثم اديس ابابا وأضاف السباعي ان مصر تسعى لاستكمال المباحثات مع اثيوبيا والسودان في اطار من التعاون والمصلحة المشتركة بعد استقرار الأوضاع في الخرطوم، لافتا الى ان هناك ثوابت واضحة في الموقف المصري تتلخص في التفاوض على اساس اتفاقية المبادئ الموقعة في مارس 2015 بين قيادات البلدان الثلاثة، والتي تؤكد حق الأطراف جميع في التنمية دون الاضرار بأحد وشدد على ان مصر تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، والتي حددتها الاتفاقيتان المبرمتان في عامي 1959 و1929.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اكد في تصريحات مؤخرا ان عدم تضرر مصر هو شرط الموافقة على ملء خزان سد النهضة الاثيوبي، موضحاً ان الدولة كانت ولا تزال مستعدة للتفاوض مع اثيوبيا في ملف سد النهضة، خصوصا فيما يتعلق بفترة ملء الخزان، وقامت مصر بعمل دراسات فنية مستفيضة لتقدير الحد الأقصى لكمية المياة التي يمكن حجزها عن مصر، مشدداً على انه لا يمكن الموافقة على مدة معينة للملء الا لو كانت مصر لا تتضرر خلال تلك الفترة، موضحا انه اذا انخفضت نسب المياه في مصر لدرجة معينة سوف تؤدي الى بوار مساحات من الأراضي الزراعية ما يؤدي بدوره الى خراب بيوت المزارعين، وفي سبيل ذلك تم انفاق 70 مليار جنية لانشاء محطات معالجة ثلاثية متطورة للمياة في عامين فقط، مشددا على ان كل التوصيات والاقتراحات تتخذ مأخذ الجد.

