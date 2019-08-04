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تونس العاصمة - الوكالات: تقدم عشرة مرشحين في تونس بملفات ترشحهم مع انتهاء اليوم الأول لتقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية، على ان يستمر تقديم طلبات الترشح الى التاسع من الشهر الحالي، فيما اجلت الأحزاب التقليدية الحسم في تقديم مرشحيها للاستحقاق الرئاسي.

وشهدت الساعة الأولى من فتح باب الترشح تقديمَ عدة مرشحين لملفاتهم، منهم منجي الرحوي عن حزب الوطن، ومحمد عبو عن التيار الديموقراطي، ولطفي المرايحي من الاتحاد الشعبي الجمهوري، وعبير موسى من الحزب الدستوري الحر، اضافة الى نبيل القروي من حزب قلب تونس.

وبدأ الجمعة تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية المبكرة في مقر «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» في العاصمة التونسية وسيستمر حتى التاسع من اغسطس الحالي.

وتقرر تنظيم الجولة الأولى من هذه الانتخابات الرئاسية المبكرة التي كانت مرتقبة اساسا في نوفمبر، في 15 سبتمبر 2019 اثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

ولانجاح الاستحقاق الانتخابي الرئاسي السابق لأوانه مع عدم خرق الآجال الدستورية تعمل هيئة الانتخابات وفق شروطٍ قانونيةٍ اعدتها مسبقا قبل البت في الترشيحات.

ومن المنتظر ان تشهد الانتخابات الرئاسية المبكرة، سباقاً محموماً بين عددٍ من الوجوه التي قامت بتقديم ترشيحها وتلك التي اعلنت صراحة عن ترشحها او من المحتمل ان تدخل غمار الانتخابات.

ومع دخولها مرحلة قبول الترشيحات للرئاسيات تعمل هيئة الانتخابات على الالتزام بالآجال الدستورية للاستحقاقات الرئاسية والتشريعية، استحقاقات تخوضها الأحزاب والمستقلون بعين على قصر قرطاج وأخرى على البرلمان.

