مرأة

مازالت روح Karl Lagerfeld تخيّم في عالم الموضة! الدليل على ذلك، هو عرض أزياء دار Fendi التي اختارت تقديم مجموعتها للخياطة الراقية لخريف 2019 في المدرج الروماني (الكولوسيوم) في روما، وذلك تكريماً للمبدع الراحل كارل لاغرفليد. سبب اختيار هذا المكان بالتحديد، هو حب Karl Lagerfeld لهذه المدينة التراثية والتي زارها أكثر من 800 مرة.

حرصت المصمّمة Venturini Fendi على أن تتضمّن المجموعة 54 لوك، وهو عدد السنوات التي تعاون بها كارل لاغرفيلد مع العلامة التجارية فندي، لتكون بمثابة تكريم خاص له.

الأسلوب الروماني كان واضحاً في مجموعة Fendi للخياطة الراقية لخريف 2019، لخلق تصاميم تقليدية ذات نفحة عصرية. الأشكال الهندسية ميّزت معظم التصاميم، فرأيناها إمّا متغلغلة في النقشات أو متداخلة في قصّة التصميم مثل الأكمام والمعاطف.

لاحظنا في المجموعة تضارباً في الإطلالات لتكون تارة أنثوية وطوراً دافئة، إذ رأينا بعض التصاميم التي اتّسمت بالقماش الشفاف أو بالقصة الكلاسيكية-العصرية، أمّا البعض الآخر فازدان بالفرو. هذا الأخير، تفصيل سيطر على معظم المجموعة، والذي رافق المعاطف، أكمام السترات والأوشحة للمسة من الرقي والدفء.

ارتكزت مجموعة فندي للخياطة الراقية لخريف 2019، على الألوان الترابية والزاهية، لتتراوح بين البني، البيج، الأسود، الأخضر الفاتح والأبيض. هذه الألوان خلقت لوحة أعادتنا إلى زمن روما القديم.

بالنسبة للأحذية، برز الشوز على شكل باليرينا ذي شرائط ناعمة غمرت القدم، كما كان للبوتس حصة بارزة في المجموعة، والذي تميّز بمزيج قماشين ولونين.

أكثر ما لفتنا في عرض أزياء فندي هو الشعر المستعار الذي أتى على شكل بوب وملفوف نحو الداخل، والذي تطابق مع لون الملابس. الأزرق، الرمادي، البرتقالي... كلّها ألوان تم استيحائها من الرخام الروماني Roman Marble.

