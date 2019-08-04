دوليه

أوقف اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية «كونميبول» نجم الارجنتين ليونيل ميسي عن اللعب لمدة ثلاثة شهور بعد تصريحاته ضد الاتحاد خلال بطولة كوبا أميركا الأخيرة. وشملت عقوبة الاتحاد أيضا تغريم نجم برشلونة، 50 ألف دولار أميركي. ولن يشارك ميسي في مباراة رسمية أو أودية مع المنتخب الأرجنتيني لمدة 3 أشهر مقبلة، حسب بيان رسمي لكونميبول.

وكان ميسي أثار جدلا، بعد خسارة منتخب بلاده أمام البرازيل في نصف نهائي كوبا أميركا، بسبب تصريحات اتهم فيها اتحاد أميركا الجنوبية «بالفساد».

وطُرد ميسي، 32 عاما، من مباراة بلاده أمام تشيلي على المركز الثالث في البطولة التي أُقيمت في البرازيل وانتهت الشهر الماضي. وفي تصريحاته، قال ميسي إن «الأمور قد رُتبت لفوز البرازيل بالكأس».

ويمكن للنجم العالمي الاستئناف ضد قرار الكونميبول خلال سبعة أيام. ويعني قرار الاتحاد حرمان ميسي من المشاركة في مباريات الأرجنتين الودية المقبلة أمام تشيلي والمكسيك وألماني خلال شهر سبتمبر وأكتوبر القادمين. وتبدأ الأرجنتين في شهر مارس المقبل مشوار التأهل لبطولة العالم عام 2022.