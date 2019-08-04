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مبابي يرغب في استمرار نيمار


أعرب مهاجم باريس سان جرمان ومنتخب فرنسا كيليان مبابي عن رغبته في بقاء زميله الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، وذلك في خضم شائعات عن رحيل الأخير عن نادي العاصمة ورغبته بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني.
وقال مبابي عشية مواجهة رين في كأس الأبطال الفرنسية التي تجمع بين بطلي الدوري والكأس المحليين، والمقررة في شينزين الصينية «بالطبع، لا أريده أن يرحل. أريده أن يبقى معنا».وأضاف مبابي (20 عاما) في حديثه للمرة الأولى عن هذا الموضوع الساخن «لقد تحدثت معه عن ذلك. إنه يعرف ما أفكر فيه بخصوصه وعن وضعه. كل شيء يسير بشكل جيد جدا بيننا، علاقتنا مبنية على الصدق والاحترام. بما أنني أحترمه وأقدره كثيرا، قلت له ما أفكر فيه بخصوص وضعه».


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