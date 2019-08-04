دوليه

أكدت تقارير صحافية إسبانية، أمس، إن برشلونة استقر على صيغة الاستغناء عن لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو، هذا الصيف. ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو«، فإن برشلونة سيوافق على رحيل كوتينيو على سبيل الإعارة، إذا وصله عرض لمدة موسم، بمقابل من 25 إلى 30 مليون يورو.

ويهدف برشلونة من هذه الخطوة، أن يستعيد اللاعب البرازيلي بريقه مرة أخرى، من خلال الحصول على عدد أكبر من الدقائق عبر المشاركة، برفقة فريق آخر، بعد أن تراجع مستواه كثيرا.

وسيكون موقف كوتينيو مع برشلونة أصعب في الموسم المقبل، بعدما نجح النادي في الحصول على خدمات أنطوان غريزمان، قادما من أتلتيكو مدريد. ويعد كوتينيو أغلى صفقة في تاريخ برشلونة، حيث انضم إلى «كامب نو» مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 40 مليونًا.

