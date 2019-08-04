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دوليه

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نيوكاسل ضم ماكسيمان وفيلمس


ضم نيوكاسل يونايتد الإنكليزي مع مهاجم نيس الفرنسي الشاب آلان سان ماكسيمان والمدافع الهولندي جيترو فيلمس من اينتراخت فرانكفورت الالماني على سبيل الإعارة لموسم واحد.وانضم سان ماكسيمان (22 عاما) لستة أعوام بصفقة مقدرة بعشرين مليون جنيه استرليني (نحو 24 مليون دولار أميركي). واستهل لاعب منتخب فرنسا للشباب مشواره مع سانت اتيان بعمر السادسة عشرة وخاض أكثر من مئة مباراة في الدوري.وبعد سانت اتيان، حمل سان ماكسيمان ألوان أندية هانوفر الالماني، باستيا ونيس الفرنسيين.
وذكر «ماغبايز» في بيان ان لديه خيار شراء عقد الهولندي فيلمس مع انتهاء الموسم الذي ينطلق الاسبوع المقبل.


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