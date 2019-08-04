دوليه

تعاقد نادي ساو باولو البرازيلي مع قائد منتخب بلاده المدافع المخضرم داني ألفيش (36 عاما) حتى ديسمبر 2022. وقال ألفيش في شريط فيديو نشره ناديه الجديد على حسابه في تويتر «نحن في عام 2019، كان بإمكاني اختيار أي مكان لألعب فيه، لكنني اخترت العودة إلى البرازيل، من أجل بلدي، شعبي، ونادي قلبي». من جهته، قال رئيس ساو باولو كارلوس أوغوستو دي باروش إي سيلفا على الموقع ذاته «في أحد الأيام قلت ان لدانيال أنه سيأتي للعب في ساو باولو، ناديه المفضل. اليوم أشعر بسعادة وفخر كبيرين بالوفاء بهذا الوعد».

وكان داني ألفيش حرا منذ نهاية عقده مع فريق باريس سان جرمان الفرنسي في يونيو الماضي. وكان أعلن عن رحيله من النادي الفرنسي حيث كان يلعب إلى جانب صديقه ومواطنه نيمار لمدة عامين.

