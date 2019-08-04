loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ألفيش إلى ساو باولو


تعاقد نادي ساو باولو البرازيلي مع قائد منتخب بلاده المدافع المخضرم داني ألفيش (36 عاما) حتى ديسمبر 2022. وقال ألفيش في شريط فيديو نشره ناديه الجديد على حسابه في تويتر «نحن في عام 2019، كان بإمكاني اختيار أي مكان لألعب فيه، لكنني اخترت العودة إلى البرازيل، من أجل بلدي، شعبي، ونادي قلبي». من جهته، قال رئيس ساو باولو كارلوس أوغوستو دي باروش إي سيلفا على الموقع ذاته «في أحد الأيام قلت ان لدانيال أنه سيأتي للعب في ساو باولو، ناديه المفضل. اليوم أشعر بسعادة وفخر كبيرين بالوفاء بهذا الوعد».
وكان داني ألفيش حرا منذ نهاية عقده مع فريق باريس سان جرمان الفرنسي في يونيو الماضي. وكان أعلن عن رحيله من النادي الفرنسي حيث كان يلعب إلى جانب صديقه ومواطنه نيمار لمدة عامين.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة