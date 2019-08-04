دوليه

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم إيقاف أربعة لاعبين (3 من قرغيزستان وآخر من طاجيكستان) مدى الحياة بسبب تورطهم في محاولات للتلاعب في نتائج المباريات كما اوقفت لاعبا من تركمانستان 4 أعوام بسبب تعاطي المنشطات ضمن جهود الاتحاد الاسيوي في التصدي للآفات السيئة التي تواجه اللعبة في القارة الصفراء .

وقررت لجنة الانضباط والاخلاق إيقاف اللاعب كورسانبيك شيراتوف عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم مدى الحياة، بسبب مخالفة المادة 66 والمادة 69 من لائحة الانضباط والأخلاق، كما قررت اللجنة إيقاف ثلاثة لاعبين آخرين هم فلاديمير فيريفكين وايلياز عالموف وعبدالعزيز محكموف، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة بسبب مخالفة المادة 66 من لائحة الانضباط والأخلاق.

ووجدت اللجنة أن شيراتوف من قرغيزستان، مذنباً في المشاركة من أجل التآمر للتلاعب بنتيجة مباراة لنادي دوردوي القرغيزي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2017، كما اعتبرت اللجنة أنه مذنباً بتهمة دعم نشاط يتعلق بالمراهنة على هذه المباراة.

كما اعتبرت اللجنة فيريفكين وعالموف وهما أيضاً من قرغيزستان، مذنبين في التآمر للتلاعب بنتيجة مباريات فريقهما علاي القرغيزي في كأس الاتحاد الآسيوي 2017 و2018.

وقررت اللجنة اعتبار محكموف من طاجيكستان، مذنباً في التآمر للتلاعب بنتائج مباريات فريق علاي في كأس الاتحاد الآسيوي 2017 و2018.

ويضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النزاهة على رأس أولويات إطار الرؤية والمهمة، حيث تتمسك قيادة الاتحاد على إيقاف أي محاولات للتلاعب في نتائج المباريات، ويعاقب أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه الأعمال.

واعتمد الاتحاد عدة معايير لمكافحة التلاعب في نتائج المباريات، من ضمنها تعيين مسؤول نزاهة مستقل، والتعاون مع سبورت رادار على شؤون النزاهة، واستحداث تطبيق النزاهة للاتحاد على الهواتف الذكية، وذلك لتعزيز برامج مكافحة التلاعب في نتائج المباريات بقارة آسيا.

وقررت اللجنة ايضا إيقاف اللاعب التركماني موهادوف سليمان عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة أربع سنوات، وذلك بسبب مخالفة المادة 6 من تعليمات مكافحة المنشطات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقررت اللجنة اعتبار موهادوف مذنباً بمخالفة التعليمات، بعد الاختبار الذي أجري له خلال نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات ويؤكد الاتحاد الآسيوي التزامه بإبقاء لعبة كرة القدم خالية من المنشطات، والمحافظة على نزاهة اللعبة.

