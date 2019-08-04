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سؤال طويل لمنتخب الكويت الذي يشارك في تصفيات وبطولة غرب آسيا مع منتخبات عربية لها ثقلها الفني وستشارك بفرقها الأولى بالبطولة فيما عدا المنتخب السعودي الذي يقال بانه سيشارك بالفريق الرديف؟ فالكويت ستلعب مباريات مع منتخبات كبيرة قبل لقائها مع نيبال (مباراتين بالكويت) وهذا من شأنه ان يرفع من وتيرة الاستعداد لبطولات كرة القدم القادمة.

من تم اختياره ومن تم استبعادة من لاعبين لهذه البطولة يتحمله مدرب الفريق وحده وليس إدارة الاتحاد (هذا ما فهمناه من إدارة الفريق) فقد كان للكثير من النقاد الكرويين رأي بأن قد يكون اختيارات المدرب غير منطقية؟ ولكن كلنا يعلم أن المدرب عليه اختيار اللاعبين الذين يمكنهم تطبيق تكتيكه بالملعب ولا يعتمد على الاسماء .... وهذا ما يحصل الآن بين مدرب ريال مدريد زيدان وبيل. إذاً فعلينا الانتظار للمباراة الأولى للمنتخب لكي نقيم كيف استعد هذا المدرب وطاقمه الفني والإداري لهذه البطولة التي أعتبرها بطولة ودية تدريبية استعدادا لتصفيات كأس آسيا وكأس العالم بقطر 2022. أتمنى التوفيق للاعبين قبل المدرب وقبل الإدارة. والله من وراء القصد.

