محلية

تستكمل اليوم نزالات الدور الأول (التمهيدي) من البطولة الآسيوية الأولى للملاكمة لفئة الناشئين التي انطلقت أمس على صالة نادي الكويت برعاية رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح، وعلى ضوء نتائجها يتحدد الملاكمين المتأهلين للدور الثاني للبطولة القارية التي يشارك فيها 150 ملاكما.

وكانت قرعة البطولة والاجتماع الفني أقيمت مساء أمس الأول بفندق بلازا بحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة أنس العتيبة، ورئيس الاتحاد الكويتي للعبة محمد منسي، ورؤساء الوفود والمدراء الفنيين للمنتخبات المشاركة، وقد اعتذرت منتخبات قطر وبوتان واندونيسيا عن المشاركة ليصبح إجمالي الدول 21 دولة.

من جانبه، أشاد العتيبة بتنظيم الكويت للبطولة الآسيوية، قائلاً : «سعدت كثيراً بهذا التنظيم المتميز الذي يأتي بعد رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية وبمشاركة كبيرة من الدول الآسيوية التي وصلت لـ 21 دولة في أول نسخة لبطولة الناشئين وهذا يعكس اهتمام وجهود أبناء الكويت لاستضافة احد ابرز الأحداث الرياضية في القارة». وأضاف: «سعيد بوجودي بين أهلي وإخواني بالكويت، فقد بانت ملامح نجاح البطولة منذ بدايتها من خلال احترافية اللجان العاملة، واهتمامها بكل صغيرة وكبيرة بالبطولة، فالكتاب واضح من عنوانه والاتحاد الكويتي للملاكمة برئاسة محمد منسي اثبت قدرته على استضافة وتنظيم البطولات القارية».

وحول مستوى اللعبة في قارة آسيا، أشار العتيبة إلى أن الملاكمة أصبحت لها مكانة رفيعة من خلال اهتمام الدول الآسيوية بهذه اللعبة وسعيها لنشرها وتحقيق الانجازات من خلالها، خاصة وأن آسيا تملك اليوم العديد من الأبطال في مختلف الأوزان والإمكانات العالمية، وهو ما يعد بمستقبل أفضل للعبة. وطالب العتيبة الملاكمين المشاركين في البطولة بالحرص على اللعب النظيف، ومتابعة التدريبات بشكل دائم لاسيما وهم في بداية المشوار لأجل الوصول إلى أفضل المراكز مستقبلا.

وأكد العتيبة أن الاتحاد الآسيوي سيستمر بتنظيم مثل هذه البطولة مستقبلا لكونها تخدم شريحة كبيرة من اللاعبين الواعدين، منوها إلى أن هناك بطولتين هما بطولة آسيا للناشئين بالإمارات أكتوبر المقبل، وبطولة للشباب في منغوليا نوفمبر 2019.

من جانب اخر أبدى رئيس الاتحاد السوري للملاكمة محمد شبيب سعادته بالمشاركة في البطولة، متوجهاً بالشكر إلى الاتحاد الكويتي للعبة على هذا التنظيم الجيد خلال وقت قياسي لبطولة تقام لأول مرة على مستوى القارة الآسيوية، مؤكدا أن اللجنة المنظمة للبطولة عملت بجهد كبير لأجل لتنظيم وإنجاح هذا الحدث الرياضي المتميز، وعليه فإن النجاح سيكون حليفها من جميع النواحي.

وتوقع شبيب أن تكون المنافسة قوية في البطولة لكون غالبية الدول المشاركة لديها مدارس متخصصة باللعبة وتعمل منذ سنوات على هذا الأمر متمنيا أن يظهر الملاكمين بالصورة المأمولة منهم، لافتا إلى أن المنتخب السوري استعد محليا من خلال بطولة محلية.

