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تنطلق اليوم تدريبات فريق كرة السلة في نادي كاظمة بقيادة مدربه الجديد الصربي ايفان جيرمتش الذي وصل الى البلاد اول من امس. وكان كاظمة تعاقد مع جيرمتش لقيادة الفريق في الموسم المقبل بدلاً من المدرب السابق الوطني خالد النجم الذي اعتذر عن عدم الاستمرار مع البرتقالي لظروفه الخاصة رغم تمسك الادارة به. ويسعى المدرب الصربي من خلال التبكير في بدء تدريبات الفريق، الى التعرف على اللاعبين عن قرب ووضع البرنامج الاعدادي الملائم من اجل تجهيز الفريق بافضل صورة قبل بداية الموسم الذي من المتوقع ان ينطلق منتصف سبتمبر القبل. وتسابق إدارة البرتقالي الزمن من أجل التعاقد مع لاعبين يدعمون صفوف الفريق خصوصاً في ظل تدعيم اغلب الفرق صفوفها بعناصر مميزة ما يجعل المنافسة في الموسم المقبل محتدمة بين عدد من الأندية.

من ناحية أخرى، تنطلق اليوم أيضاً تدريبات نادي الكويت بقيادة مدربه الألماني بيتر شومرز. ويسعى الابيض إلى تجهيز الفريق بأفضل صورة من أجل المحافظة على ألقابه الثلاثة التي حققها الموسم الماضي. يذكر أن الكويت ابرم صفقتين مهمتين بالتعاقد مع نجم الجهراء تركي حمود ولاعب فريق الشباب في الجهراء ايضاً سهو السهو الذي يعتبر من أفضل المواهب الواعدة.

