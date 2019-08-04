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يغادر وفد أزرق الشباب (تحت 19 عاماً) فجر اليوم الأحد إلى هولندا لإقامة معسكر تدريبي يستمر حتى نهاية أغسطس الحالي، استعداداً لتصفيات كأس آسيا 2020 التي تنطلق في نوفمبر المقبل. ويترأس الوفد رئيس اللجنة الفنية في اتحاد الكرة خالد الشمري، ويضم كل من: مدير الوفد إبراهيم الأنصاري، ومدير المنتخب حمد الحربي، وإداري المنتخب مشعل المشاري، ومحمد الفرج (علاقات عامة)، والمدرب دينكو جليليتش، والمدرب المساعد محمد العزب، ومدرب حراس المرمى صالح مهدي، بالإضافة إلى اللاعبين: ضاري العتيبي، منصور بندر، شمخي أمان، يوسف الحقان، فواز الصعب، سلطان الفرج، بندر السلامة، حمد الطويل، إبراهيم كميل، سلمان البوص، عبدالرحمن شرهان، عبدالله حسين، سلطان أمان، خالد صباح، حميد المطيري، طلال القيسي، حسين أشكناني، طلال السربل، فهد جلوي، حسين حاجية، عبدالرحمن كميل، عبدالعزيز البحر، طلال الفضلي، يوسف العتيبي وأسامة العنزي. ويلعب الأزرق ضمن المجموعة الأولى من التصفيات إلى جانب منتخبات العراق وعمان وفلسطسن وباكستان، وتقام المباريات خلال الفترة من 2 إلى 10 نوفمبر.

