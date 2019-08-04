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يبدأ الأزرق مشواره في بطولة غرب آسيا بمواجهة نظيره السعودي في 10:30 مساء اليوم على ملعب فرانسو حريري في أربيل ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية، والتي تشهد اليوم أيضاً مواجهة الأردن مع البحرين في 07:30 مساءً على الملعب ذاته. ووصل وفد الأزرق إلى أربيل أول من أمس الجمعة وخاض تدريبين تحت إشراف الجهاز الفني الذي يقوده الكرواتي روميو يوزاك وذلك بعد أن استعد للبطولة التي تستمر حتى 14 أغسطس المقبل بمعسكر خارجي في العاصمة البريطانية لندن خاض خلاله 4 مباريات تجربية فاز في 3 منها وخسر واحدة.

ومن المنتظر أن يكون يوزاك قد حدد التشكيلة الأساسية لمباريات البطولة التي يدخلها المنتخب من أجل التجهيز للتصفيات المشتركة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين، والتي يستهلها الأزرق بمواجهتي نيبال وأستراليا يومي 5 و 10 سبتمبر المقبل على ستاد جابر الدولي.

واستبعد يوزاك 7 لاعبين من القائمة الأولية التي شاركت في معسكر لندن، لتتقلص القائمة إلى 23 لاعباً، هم: سليمان عبدالغفور، حسين كنكوني، محمد هادي، فيصل عجب، مبارك الفنيني، حسين الموسوي، أحمد الظفيري، بدر المطوع، خالد إبراهيم، سلطان العنزي، عامر معتوق، عبدالله ماوي، يوسف ناصر، رضا هاني، عيد الرشيدي، حمد الحربي، عمر الحبيتر، سامي الصانع، فهد حمود، فهد الهاجري، فيصل زايد، شريدة الشريدة، ومحمد خالد. في المقابل، تشارك السعودية بمنتخب رديف تحت إشضراف جهاز فني محلي يقوده المدرب يوسف عنبر، فيما يغيب عن القائمة لاعبو أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، التي تشارك في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا، وللسب ذاته استبعد لاعب الاتحاد هارون كمارا من قائمة الأخضر السعودي بعد رغبة ناديه بالاستعانة بخدماته أمام ذوب آهن غداً في البطولة الآسيوية. ويبرز في قائمة المنتخب السعودي أسماء مثل علي النمر وعبدالفتاح آدم وحارس الفيصلي المخضرم مصطفى ملائكة، بالإضافة إلى الشاب حسان تمبكتي الفائز بلقب كأس آسيا للشباب (تحت 19 عاماً). كما تضم القائمة خليطاً من لاعبي الخبرة والشباب بوجود: محمد الفهيد وربيع سفياني ونايف هزازي وصالح العمري، إلى جانب محمد المجحد وعبد المحسن القحطاني وخالد الكعبي.

