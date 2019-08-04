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صرح مدرب الازرق، الكرواتي روميو يوزاك ان اولوية الازرق في بطولة غرب اسيا هي الظهور بمستوى جيد والاعداد للاستحقاقات المقبلة. جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك لمدربي المجموعة الثانية في اربيل شارك به الى جانب يوزاك مدرب منتخب السعودية يوسف عنبر ومدرب البحرين هيلوا سيزا ومدرب الاردن فيتال بوركيلمانز.وعن اعداد الازرق للقاء السعودية اليوم قال يوزاك: «تم التحضير والاعداد للبطولة ككل بشكل مناسب.. فنحن نطمح للظهور بمستوى جيد والاستفادة من المشاركة للاستحقاقات المقبلة. وعن سبب استبعاد عدد من الحراس الخبرة عن المنتخب اوضح يوزاك ان الهدف من الاستغناء عنهم اعطاء الفرصة لحراس المرمى الشباب وتأهيلهم للمستقبل. من جهته قال يوسف عنبر ان منتخب بلاده يشارك في الفريق الاولمبي بهدف تأهيلهم جيدا لتمثيل الفريق الاول في البطولات المقبلة.

