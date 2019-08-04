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وفرت شركة الخطوط الجوية الكويتية طائرة خاصة لوفد الأزرق الذي سافر أول من أمس الى مدينة اربيل العراقية للمشاركة في بطولة غرب آسيا التاسعة لكرة القدم.

وذلك دعماً للمنتخب الوطني، كما قامت بتوفير جميع سبل الراحة لهم وذلك عبر تخصيص 3 كاونترات لوزن الامتعة في مبنى الركاب رقم 4 لسرعة انهاء اجراءات سفرهم، وتمنت لهم التوفيق وتحقيق نتائج جيدة في البطولة.

وفي هذا الصدد، تقدم نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس وفد المنتخب المتجه إلى اربيل أحمد عقلة بجزيل الشكر ووافر الامتنان للخطوط الجوية الكويتية وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة يوسف الجاسم والرئيس التنفيذي م. كامل العوضي، وذلك لجهودهم المثمرة ومساعيهم الدؤوبة لخدمة المنتخب الوطني، حيث قامت الخطوط الجوية الكويتية بتوفير طائرة خاصة لوفد المنتخب الوطني المسافر، مشيراً أيضاً إلى الخدمات التي قدمتها الشركة للمنتخب في مبنى الركاب رقم 4 خاصة في منطقة وزن الأمتعة وتوفير كاونترات خاصة لسرعة انجاز اجراءات السفر ما ساعد كثيراً في رفع الروح المعنوية لدى جميع أعضاء الوفد.

وأضاف عقلة: «عودتنا دائماً الخطوط الجوية الكويتية على دعمها للمنتخب الوطني في جميع المحافل الدولية ومنذ زمن طويل وهذا ليس بغريب عليهم، حيث أن لاعبي منتخب الكويت الوطني يشعرون دائماً بالاريحية والطمأنينة خلال سفرهم على متن طائرات الناقل الوطني الخطوط الجوية الكويتية، خاصة أن الكويتية اليوم تنقل المنتخب الوطني في أول مشاركة له منذ رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية، حيث يعد ذلك حدث تاريخي نثمنه للخطوط الجوية الكويتية».

وتابع: «أما من الناحية الفنية فإن المنتخب الوطني ليس بالمنتخب السهل ومستعد جيداً للمشاركة بالبطولة وتحقيقها وادخال الفرحة على الشعب الكويتي العظيم لتعود الكويت كما كانت دائماً في تحقيقها للبطولات والانجازات عبر أبنائها الاوفياء».

كما تقدم عقلة بالشكر الجزيل لرئيس اللجنة الاولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح والذي قام بتذليل جميع العقبات أمام المنتخب وتلبية متطلبات اللاعبين.

من جانبه، قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام فايز العنزي: «يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تكون داعماً أساسياً لمنتخب الكويت الوطني لمشاركته في بطولة غرب آسيا لكرة القدم، حيث قامت الخطوط الجوية الكويتية بتوفير طائرة خاصة لنقل لاعبي وفد المنتخب الكويتي المشارك عبر طائرة الخطوط الجوية الكويتية كذلك تخصيص رحلة استثنائية لمدينة اربيل العراقية، الامر الذي يؤكد مواصلة الخطوط الجوية الكويتية المستمرة في تشجيع ودعم الشباب الكويتي بجميع المجالات ومنها بلاشك الجانب الرياضي فدعم الأزرق خلال مشاركته في جميع المحافل الدولية والبطولات سيستمر ليعود كما عهدناه بطلاً رافعاً لعلم الكويت في شتى المحافل الرياضية خصوصاً وان الازرق يحمل على صدره كذلك شعار الخطوط الجوية الكويتية (الطائر الأزرق) كراعي رسمي للمنتخب».

وأضاف العنزي: «الخطوط الجوية الكويتية حريصة دائماً على دعم الرياضة والرياضيين وذلك عبر استراتيجياتها وبرامجها للمسؤولية الاجتماعية والتي تسعى دائماً إلى تحقيق أهدافها بما يعود بالمصلحة العامة سواء عليها أو على المجتمع الكويتي، وحيث أن الخطوط الجوية الكويتية تركز على تشجيع كل ما هو جاد ومهم، وتضع ثقتها الكاملة بأبناء الكويت الرياضيين في تحقيق البطولات والانجازات كما عودونا سابقاً خاصة بعد رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية واستعداداتهم جيداً للمشاركة في المحافل والبطولات الدولية».

واختتم العنزي تصريحه قائلاً: «نتمنى التوفيق والسداد لمنتخب الكويت الوطني في تحقيق نتائج جيدة وايجابية في البطولة واسعاد الشعب الكويتي بعد غياب كبير عن المشاركة في البطولات خاصة بعد رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية، كما يسعد الخطوط الجوية الكويتية أن تكون الناقل للمنتخب الوطني المشارك في البطولة».

