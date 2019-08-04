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خسر السالمية أولى مبارياته الودية في معسكره الإعدادي بأذربيجان أمام فريق سابايل بنتيجة 2-1 أول من أمس على الملعب الفرعي لستاد باكو الدولي في العاصمة الأذرية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح فريق سابايل التسجيل في بداية الشوط الثاني، وبعد 10 دقائق تمكن البرازيلي بارتيك فابيانو من تعديل النتيجة للسماوي، لكن الفريق الأذري الذي يضم في صفوفه الغاني الدولي السابق مايكل إيسيان تقدم مجدداً في الدقيقة 46 لتنتهي المباراة بفوز يابايل بنتيجة 2-1.

ويواصل السماوي تدريباته تحت قيادة المدرب الفرنسي ميلود حمدي في المعسكر الذي يستمر 13 أغسطس الحالي، بينما يواصل المدافع أحمد عبدالغفور فترة الإعداد التأهيلية بعد عودته من الإصابة في

انتظار انضمامه إلى التدريبات الجماعية.

وتنتظر السالمية مباراة مهمة يوم 29 أغسطس الحالي أمام القوة الجوية العراقي على ستاد كربلاء في دور الـ 32 للبطولة العربية للأندية الأبطال، على أن يستضيف السالمية لقاء الإياب على ستاد ثامر يوم 24 سبتمبر المقبل.

