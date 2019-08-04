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دعم نادي اليرموك صفوفه بالتعاقد مع 3 محترفين استعداداً للموسم المقبل الذي سيخوضه الفريق ضمن مصاف الدرجة الممتازة. وضم اليرموك المهاجمين الكاميروني جوزيف يانيك والفرنسي هوغو كريستوف ولاعب الوسط الفرنسي يوسف سيكور.

وقال نادي النادي فهد غانم أن التوقيع مع المحترفين الثلاثة والتجديد للتونسي وسام الادريسي جاء بعد دراسة السير الذاتية للاعبين واستشارة الجهازين الفني والإداري ، مشيرا إلى أن المحترفين سيسهمون بدعم زملائهم اللاعبين والاستفادة من خبراتهم من أجل تحقيق نتائج إيجابية.

وأكد غانم أن الفريق يستعد حاليا لإقامة معسكر خارجي في مصر خلال الفترة من 20 أغسطس الحالي حتى 5 سبتمر المقبل، لافتا إلى الهدف من إقامة المعسكر هو التجانس بين المحترفين واللاعبين والتأقلم فيما بينهم خصوصا بعد فترة التوقف في العطلة الصيفية.

وأضاف أن الصعود إلى الدوري الممتاز وتتويج اليرموك في دوري الدرجة الأولى لم يأت من فراغ بل بتضافر جهود الجهازين الفني والإداري والمجهود الكبير الذين بذله اللاعبون طوال الموسم الماضي. وتمنى غانم أن يظهر اللاعبون بنفس المستوى والروح القتالية التي ظهروا عليها لاسيما وأن المنافسة في الدوري الممتاز تعتبر قوية، مؤكدا ثقة أعضاء مجلس الإدارة باللاعبين وقدرتهم على تقديم مستوى مميز في الموسم الجديد.

