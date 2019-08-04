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أعلن النادي العربي عن التعاقد مع 3 محترفين عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع «تويتر» أول من أمس، ليصبح عدد محترفي الفريق 6 لاعبين. وضم الأخضر البوركيني حامد إسماعيل، والإسبانيين تشافي توريس وراؤول روديغز الذين انضموا إلى معسكر الفريق الحالي في مدينة أليكانتي الإسبانية.

ويلعب إسماعيل في وسط الملعب وهو المركز ذاته الذي يجيده الإسباني توريس، فيما يلعب راؤول في مركز قلب الدفاع، وينضم هذا الثلاثي إلى السوري يوسف القلفا، والليبي الهادي السنوسي، والأوغندي توني ماويجي. وتجيز لوائح الاتحاد الكويتي لكرة القدم بتسجيل 5 محترفين فقط بالإضافة إلى 3 لاعبين غير كويتيين على أن يسمح لخمسة منهم فقط في اللعب أثناء المباراة، وبذلك فإن العربي سيقوم بالاستغناء عن أحد المحترفين وهو الأوغندي ماويجي.

من جانب اخر، اجتمع الجهاز الإداري للأخضر مع اللاعبين للاطمئنان على سير المعسكر وذلك قبل مباراة الفريق التي أقيمت مساء أمس أمام شباب الأهلي الإماراتي. وتوجه رئيس جهاز الكرة خالد عبدالقدوس بالشكر إلى اللاعبين على الجهاد المبذولة والالتزام وروح المثابرة، وحثهم على المزيد من العطاء لخدمة النادي العربي.

وكان الأخضر خسر أولى مبارياته التجريبية في المعسكر الإعدادي بإسبانيا أمام فريق أتلتيكو ليفانتي بنتيجة 1-0 الأربعاء الماضي، وتنتظر الفريق 3 مباريات أخرى أمام فرق «إي أف إيه» وأليكانتي وريال مورسيا أيام 6 و7 و10 أغسطس. وأنهت إدارة العربي الساعية إلى عودة الفريق إلى منصات التتويج أكثر من صفقة محلية بالإضافة إلى المحترفين الأجانب مثل التعاقد مع قلب الدفاع محمد البذالي والظهير الأيسر فهد زويد والمدافع علي عتيق وعبدالله حسن، وتواصل إدارة النادي جهودها لضم مهاجم الأزرق فيصل عجب الذي يعتبر لاعب حر في الوقت الحالي منذ نهاية الموسم الحالي، ومن المتوقع أن ينضم لصفوف الأخضر خصوصاً أن الفريق لم يتعاقد مع مهاجم أجنبي ولا يملك رأس حربة صريح سوى حسين الموسوي.

