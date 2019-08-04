الاخيرة

هذه سيرة رجل عبقري من أبناء الكويت الذين كان ينتظرهم مستقبل باهر، اهتم بالدراسة اهتماماً كبيراً ورحل الى مصر من أجل ذلك، وهناك درس الفلسفة والحقوق والفرنسية والتربية في وقت واحد.

ولد في سنة 1932م في المنطقة الشرقية من عاصمة الكويت، وهو محمود توفيق أحمد، ولكنه مشهور بين زملائه باسم محمود توفيق اختصاراً. أحب العلم، وتابع الدراسة منذ أبصر الدنيا وصار قادراً على ذلك، وكانت بداية ذلك في المدرسة القبلية، ثم المدرسة المباركية، وقد أبدى نبوغاً فريداً، وكانت له الى جانب الدراسة هوايات يشغل بها فراغ وقته ومن هذه الهوايات العزف على بعض آلات الموسيقى وكان يشارك بذلك في الحفلات التي تُقيمُها المدرسة آنذاك.

وانتقل الى الدراسة في القاهرة ناقلاً هوايته معه.

مضى في طريقه طالباً للعلم متفوقاً فيه، ولم يكتف بما ذهب الى دراسته بل ازداد علماً كما هو واضح من الكلمة التي كتبتها عنه مجلة البعثة في عددها الصادر في شهر أغسطس لسنة 1954م، حين قالت:

نال الزميل محمود توفيق أحمد شهادة معهد التربية العالي بدرجة جيد وقد نال شهادة الجامعة في السنة الدراسية الماضية، حيث تخرج في كلية الآداب - قسم الفلسفة. ومن الجدير بالذكر أن الزميل (محمود) كان يتابع دراسة الحقوق الفرنسية أثناء دراسته الجامعية. وكان ينجح في كل سنة، وسوف يقدم الامتحان النهائي في كلية الحقوق الفرنسية خلال شهر أكتوبر لسنة 1954م.

وكان هذا، وأنهى محمود توفيق مهمته الدراسية في القاهرة وعاد كما عاد الخريجون من زملائه، ولكنه لم يبحث عن عمل بل بحث عن مجال دراسي آخر، فان نفسه لم تمتلئ علماً بالدرجة التي يرغب بها. فاتجه الى فرنسا حيث حصل من احدى جامعاتها على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي.

وأراد بعد ذلك متابعة الدراسة فاتجه في هذه المرة الى الولايات المتحدة الأمريكية. وحصل على شهادة الماجستير في علم النفس من جامعة كولومبيا، وأخذ أهبته اِثْرَ ذلك لكي يحصل على شهادة الدكتوراه من هناك، وأعد رسالته لنيل هذه الشهادة، وعزم على السفر وكان ذلك في اليوم الثلاثين من شهر يونيو لسنة 1961م حين توجّه الى نيويورك بالطائرة كالمعتاد. ولكن القدر لم يمهله فتوفي وهو على متن الطائرة.

هذه لمحة عن حياة عبقري كويتي مات مأسوفاً عليه بعد أن نال ما يريد من علم طلبه في الكويت ومصر وفرنسا ثم في أمريكا. ولكن القضاء المحتوم كان أسبق من أن يعود الى الوطن متفرغاً للخدمة الوطنية التي كان من المُؤَمِّل أن يقوم بها.

وعندما يطلع القارئ على أعداد مجلة البعثة التي كان بيت الكويت في القاهرة يصدرها من هناك في الفترة من سنة 1947م حتى سنة 1954م، فانه يرى اسم المرحوم محمود توفيق وقد تكرر في أعدادها أكثر من ثلاثين مرة، فيأتي ذكره مرة وقد كتب فيها بحثاً، أو مقالاً خفيفاً، ويأتي - أحياناً - وقد شارك في ندوة من الندواتِ التي تقدمها المجلة في كل شهر.

وان المرء ليتساءل حين يرى كل هذا النشاط فيقول:

- أيّ مستقبل باهر ينتظر هذا الرجل النشيط المتفتح المقبل على العلم، الذي تخصص في الفلسفة وفي الحقوق معاً وأجاد اللغة الفرنسية فترجم عنها، وكتب عن الموسيقى وكأنه موسيقي لم يعرف غير هذا الفن؟

نعم هو يستحق المستقبل الزاهر الذي يتخيله له من يلقي نظرة على اسمه وهو يتكرر في المجلة المذكورة ولكن - واأسفاه - فقد كان القدر له ولنا بالمرصاد، فتوفي وهو في عزّ شبابه.

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لم يبق لنا من ذكرى هذا الرجل الا آثاره المكتوبة، وهي آثار تدل عليه من حيث اهتمامه بالاطلاع والبحث ومن حيث تنوع ثقافته، وغزارة انتاج قلمه، ولدينا من ذلك ما ورد في مجلة البعثة، وما ورد في ترجماته لبعض الروايات بحسب ما سوف نذكره تالياً.

ومن هنا نبدأ:

1 - مقالاته في مجلة البعثة متنوعة، أولها هو ما يختص بالموسيقى؛ الفن الذي يهواه منذ أن كان تلميذاً في المدرسة المباركية، واستمرت هوايته له مدة طويلة حتى أبدع فيه وأجاد. وقد كتب عن هذا الفن ثلاث مقالات هي:

1 - فن الموسيقى ونشأته.

2 - العرب والموسيقى.

3 - موسيقانا الكويتية.

كانت هذه المقالات في بداية صدور المجلة التي نشرها فيها، واذا نظرنا الى عنوانات هذه المقالات وجدناه يتدرج فيها تدرجاً يدل على نسق في التفكير منظم فهو يتكلم أولاً عن الموسيقى بصفتها فناً عالمياً قديم النشأة، منتشراً في أنحاء الدنيا، ولكل شعب موسيقاه التي عاش وهو يستمع اليها ويعزفها. ثم ينتقل في المقال الثاني الى التخصيص فيكتب عن الموسيقى عند العرب. وينهي مقالاته الثلاث، بذكر للموسيقى الكويتية، ولا شك في أن هذا التقسيم يسير وفق منطق سليم، ويدل في نفس الوقت على سعة أفق الكاتب، والمامه بموضوعه الماماً كاملاً.

وتمضي الأيام فينشر مقالاً آخر بعنوان: ليت أيام الدراسة تعود، وهو لا يَأْسَى في المقال على أيام الدراسة فهو يذكر معاناته خلالها، وينتقد الذين يدّعون أن أيام الدراسة هي أجمل أيام الانسان بينما هي أيام شقاء ذكره بالتحديد منذ الذهاب الى المدرسة وما يحدث فيها الى العودة الى البيت ومذاكرة الدروس ولكنه وهو المحب للعلم يعود في نهاية مقاله عن صيغة العتاب التي قدمها لأولئك الذين يتحسرون على ضياع أيام الدراسة فيقول:

فحياة التلميذ اليومية ان هي الا سلسلة متاعب لا تنتهي، ولكننا قانعون صابرون ما دامت (هذه المتاعب) في سبيل أغلى ما تطمح اليه النفس، وأثمن كنز يمتلكه الانسان، ألا وهو العلم.

ثم يأتي مقال على هيئة قصة حدثت له مع أحد أصدقائه، وهي أقرب الى التصور الفلسفي منها الى الأمور الواقعية التي تفرزها الأحداث، عنوانهاهو: طريق السعادة وقد قدم لها بقوله:

اذا حملت مصباح التفتيش عن سعادتك في دياجير الشتاء، فاعلم أنك بذلك تطمس بصيص السعادة الذي - ربما - رآه من عاش في الظلام.

وقد نُشرت هذه الكلمات في العدد الصادر في شهر أبريل لسنة 1951م، وكان كاتبها - يومذاك - طالباً في قسم الفلسفة بكلية الآداب.

ونأتي الآن الى مجال آخر من مجالات كتابته، فقد ترجم لكل من فولتير وموليير، وعرض كتاباً لباستير فاليري عنوانه: ابن سينا، وكانت هذه الآثار ذات قيمة أدبية كبيرة، لأن أصولها كانت قيمة، ومرموقة.

