مال وأعمال

حافظ البنك الأهلي الكويتي (ABK) على وتيرة نموه خلال فترة الستة اشهر الأولى من عام 2019 وحقق زيادة في ارباحه الصافية بنسبة 18% لتصــــل الى 22.6 مليون دينار، في حين حققت الأرباح التشغيلية خلال الفترة ذاتها نموا بنسبة 4% لتصل الى 53.7 مليون دينار، وزادت الموجودات بنسبة 4% لتصل الى 4.73 مليارات دينار.

وظلت ربحية السهم مستقرة عند 12 فلسا بسبب تأثير تكلفة اصدار سندات رأس المال الاضافي من الشريحة الأولى (AT-1).

وقد ظلت جودة الأصول قوية مع نسبة القروض المتعثرة 1.96 %، بتغطية تصل الى 318%، بينما بلغت حقوق المساهمين 591.1 مليون دينار، وبلغ معدل كفاية رأس المال خلال الفترة 18.73%.

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج القوية، صرح طلال محمد رضا بهبهاني، رئيس مجلس الادارة قائلا: «استطاع البنك الأهلي الكويتي بفضل سياسته الحصيفة واستراتيجية نمو الأعمال التي اعتمدها تحقيق نتائج مالية قوية مع المحافظة على قدراته التمويلية الثابتة ومعدلات رأس المال القوية.

ومع استمرار زخم النمو لدينا، فاننا في وضع جيد لتنفيذ اولوياتنا الاستراتيجية وتقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمينا».

أما، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي ميشال العقاد، فقد عقب على هذه النتائج قائلاً: «ان نمونا المستمر في مجال الأعمال المصرفية للشركات والأفراد يعتبر دليلا على متانة وسلامة محفظة القروض التي لدينا، والتي تعززها التكنولوجيا المتطورة والرائدة التي نستخدمها في كل المجالات التشغيلية لدى مصرفنا.

لقد كان التحول الى الأعمال المصرفية الرقمية اولوية استراتيجية للبنك الأهلي الكويتي، ونحن نقوم الآن بتطوير نموذج توزيع متعدد القنوات يوفر للعملاء خدمات اكثر بساطة وانسيابية عبر قنواتنا المتعددة لتقديم خدماتنا المصرفية.

ومع هذا التركيز سوف نضمن شمولية التحول الرقمي للبنك الأهلي الكويتي ما سيكون له اثر ايجابي مباشر على تحقيق رضا العملاء».

وتماشيا مع استراتيجية الأهلي «بنك اسهل»، قدم مصرفنا سلسلة من الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة في عام 2019 من خلال تطبيق الهاتف النقال.

وقد تضمنت هذه الخدمات المصرفية خدمة الدفع «ABKPay» وهي خدمة تتيح للعملاء بالكويت تقسيم مدفوعات الفواتير او تحويل الأموال الى حساباتهم لدى البنك الأهلي الكويتي من حسابات مصرفية محلية اخرى، وخدمة عالمي «Global View» والتي تمكّن العملاء من الاطلاع على حساباتهم المتعددة لدى البنك الأهلي الكويتي سواء بالكويت او الامارات او مصر من خلال عملية تسجيل دخول واحدة والخدمات الالكترونية (eServices) حيث يستطيع عملاء البنك الأهلي فتح حساب التوفير او حسابات الودائع لأجل عبر الانترنت على الفور وبدون زيارة اي من فروعنا.

ومن الجدير بالذكر ان البنك الأهلي الكويتي قد فاز بجائزة «صفقة العام» في الشرق الأوسط في عام 2018 وذلك عن تسهيلات التمويل المميزة التي شارك في الترتيب لها خلال العام الماضي مع دبي لصناعات الطيران، والتي بلغت 800 مليون دولار اميركي، وحصل البنك على المرتبة الثانية من مجلة «ذا بانكر» في قائمة «Movers» بالشرق الأوسط، كما حصل على المرتبة الأولى في معدل كفاية رأس المال في الكويت، وتم ادراج البنك الأهلي الكويتي من قبل مجلة «جلوبال فاينانس» ضمن قائمة البنوك العشرة الأكثر امانا في الشرق الأوسط.

وكان ميشال العقاد، الرئيس التنفيذي للمجموعة محل تقدير كبير من مجلة «يوروماني» لمساهمته المتميزة في صناعة الخدمات المالية في الشرق الأوسط.

وقد شارك البنك الأهلي الكويتي مؤخرا باعتباره البنك القائد في ابرام صفقة الافكو (ALAFCO شركة تمويل شراء وتأجير الطائرات) بقيمة 470 مليون دولار اميركي، وهي تسهيلات مرابحة غير مضمونة لمدة خمس سنوات، ما يؤكد قدرة البنك على تولي زمام القيادة والترتيب في مجال القروض المشتركة في سوق القروض المهيكلة في المنطقة.

