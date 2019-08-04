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عمان - «كونا»: وقعت الكويت والعراق بالعاصمة الأردنية عمان عقد اجراء دراسة فنية لحقول النفط الحدودية المشتركة. ووفقا للعقد فقد اختارت دولة الكويت مع العراق شركة استشارات الطاقة البريطانية «آي. آر. سي اكويبويز» لتحديد افضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الحقول. ومثل الكويت في مراسم التوقيع على العقد وكيل وزارة النفط بالوكالة الشيخ طلال ناصر الصباح فيما وقعه عن الجانب العراقي مدير دائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط عبدالمهدي العميدي بحضور مسؤولين من الجانبين. وقال رئيس وفد الكويت وكيل وزارة النفط بالوكالة الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح في تصريح بهذا الصدد لـ«كونا» ان الاتفاق الخاص بالعقد «يأتي تنفيذا لتوجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد بفتح افاق التعاون مع الاشقاء في العراق». وأكد الشيخ طلال اهمية «الاتفاق في تنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعها البلدان واحداهما تنظيم الحقول النفطية الحدودية المشتركة من خلال العقد الذي تم توقيعه مع مستشار الشركة البريطانية اول من امس وينص على دراسة هذه الحقول لتحديد افضل السبل لاستثمارها وتنظيم عملية استخراج النفط بين البلدين» متوقعا انجاز الدراسة خلال عامين ونصف العام بحد اقصى.

وعن عمل الشركة البريطانية قال ان الشركة ستجري بموجب العقد دراسات حول احتياطي الحقول الحدودية بين الكويت والعراق والاليات الفنية والقانونية للاستثمار في هذه الحقول ومساعدة البلدين في تنظيم استغلال واستثمار هذه الحقول بما يضمن حق كل دولة. واوضح ان العقد مع المستشار البريطاني هو ثمرة جهود بين فرق العمل في البلدين استمرت حوالي ستة اعوام مشيدا بجهود وزارة النفط الكويتية التي عملت وفق «خطوات مدروسة». وقال الشيخ طلال شهدت اللجنة الفنية اجتماعا امس للبحث مع الشركة البريطانية نطاق واليات العمل الخاصة بالحقول المشتركة. من جانبه وصف رئيس الوفد العراقي مدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية عبدالمهدي ان الاجتماعات التي تعقد مع المسؤولين الكويتيين «تشكل خطوة مهمة لتحديد كيفية الاستغلال الأمثل للحقول المشتركة بين البلدين». وقال العميدي ان الخيارات المتاحة لاستغلال الحقول تشمل المشغل الواحد او الشركات الوطنية في البلدين او تكليف شركات مقاولات اجنبية في كلا الجانبين ضمن المبادئ العامة لاتفاقية التوحيد.واوضح ان ما حدث اليوم ينقل العلاقات الثنائية الى مرحلة اخرى «كما يعزز اواصر العلاقات بين البلدين لصالح الشعبين الكويتي والعراقي».

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الطاقة العراقية عصام جهاد لـ«كونا» ان الاتفاق حول هذا العقد «هو الأول بين البلدين بخصوص الحقول الحدودية المشتركة وهو خطوة مهمة توجت باختيار الشركة الاستشارية من بين اربع شركات عالمية وتم صياغته وفق الاتفاقيات السائدة عالميا حول استثمار الحقول المشتركة».

وقد رافق الشيخ طلال ناصر الصباح وفد كويتي من ضمنهم نائب الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت احمد العيدان.

