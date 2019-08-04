مال وأعمال

أعلنت «زين» عن إطلاقها لعرض إنترنت التجوال لعملائها المسافرين لأداء فريضة الحج هذا العام، والذي يُتيح لهم إمكانية استخدام إنترنت التجوال لباقات الدفع الآجل والمسبق (eeZee) مجاناً أثناء تواجدهم في مناطق مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن إطلاقها لهذا العرض المميز سنوياً في موسم الحج من كُل عام يأتي كمساهمة منها في إبقاء عملائها المسافرين إلى الأراضي المقدسة على اتصال دائم مع أقاربهم وأحبّائهم بشكل مجاني أثناء تأديتهم فريضة الحج ومن غير أي تكاليف إضافية من جانبهم، حيث دائماً ما تحرص زين على أن تكون على مقربة من زوار بيت الله الحرام كل عام من خلال هذه المبادرة التي تنبع من حرصها على مشاركتهم المشاعر الإيمانية.

وبينت «زين» أن عرض إنترنت التجوال يُتيح لعملاء الدفع الآجل استخدام نفس سعة الإنترنت الخاصة بباقتهم المحلية مجاناً، كما يُتيح لعملاء الدفع المسبق (eeZee) الحصول على 2 غيغابايت مجاناً، وفي حال تجاوز عميل الدفع المسبق سعة الإنترنت المُحددة أثناء هذه المدّة، سيتم تجديد السعة من جديد مجاناً ومن غير أي كلفة إضافية، ويسري العرض خلال فترة تواجد العملاء بمناطق مناسك الحج في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة أثناء فترة موسم الحج.

وأضافت الشركة أنه ما على العميل إلا اختيار شبكة زين السعودية (Zain KSA) فور وصوله إلى المملكة العربية السعودية وتفعيل خدمة إنترنت التجوال عن طريق إرسال DATA ON إلى الرقم 99990، ويبدأ العرض من تاريخ 1 أغسطس ويستمر إلى تاريخ 15 أغسطس.

وأكدت «زين» أنها تحرص على تقديم أفضل العروض والمبادرات التي تتقابل مع طموحات ورغبات عملائها، حيث تعتبر «زين» نفسها شريكاً رئيساً للمجتمع الذي تعمل فيه، وهي بذلك تُحقق المشاركة الفعّالة وتُقدّم قيمة مُضافة للمجتمع.

وتحرص الشركة على ترسيخ علاقتها مع قاعدة عملائها الأكبر في الكويت، حيث إن هدفها الرئيس سيظل مرتكزاً دائماً على تقديم الخدمات والمنتجات الأكثر تميّزاً وابتكاراً، كما أنها ستبقى عند وعدها دائماً بتقديم الحلول العملية التي تناسب أسلوب حياة عملائها.

