مال وأعمال

«رويترز»: تراجعت أسعار الذهب نحو واحد في المئة مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح، بعدما أدت ضربة جديدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب في النزاع التجاري المستمر منذ عام مع الصين إلى ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا في الجلسة السابقة. وكان سعر الذهب في المعاملات الفورية منخفضا 0.8 في المئة إلى 1433.63 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أعلى مستوياته في أسبوعين عند 1446.10 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وصعد المعدن نحو واحد في المئة منذ بداية الأسبوع، ويتجه لتحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية في أربعة أسابيع.

وقال ترامب أيضا إنه في حالة عدم إحراز تقدم في المفاوضات التجارية، فإنه قد يزيد الرسوم أكثر - بما يتجاوز حتى الرسوم البالغة 25 في المئة التي فرضها بالفعل على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 1.2 في المئة إلى 1441.36 دولار للأوقية، بعدما هبط إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع في الجلسة السابقة، ويتجه صوب أسوأ أداء أسبوعي في ثلاثة أشهر. وارتفع البلاتين 0.5 في المئة إلى 853.01 دولاراً للأوقية، بينما انخفضت الفضة 0.8 في المئة إلى 16.19 دولاراً للأوقية. ويتجه المعدنان صوب تسجيل أول هبوط أسبوعي لهما في أربعة أسابيع.

