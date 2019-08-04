مال وأعمال

أعلنت الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود عن افتتاح محطتها عند مخرج المطار، بعد العمل على تطوير البنية التحتية والخارجية فيها ورفع الكفاءة ومستوى السلامة البيئية عبر تركيب نظام استرجاع الأبخرة المطابقة للمواصفات العالمية.

وحول الموضوع تحدث م. عادل محمد العوضي الرئيس التنفيذي للشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود قائلاً: إننا في «الأولى للوقود» حريصون دائماً على تمييز عملائنا بما نقدمه لهم من أفضل وأجود الخدمات ذات القيمة المضافة وإننا مستمرون بالعمل لتطوير كل محطات الوقود لخدمة العملاء

وأكد العوضي أن «الأولى للوقود» تسعى لتركيب هذا النظام المتطور بجميع محطاتها وذلك وفق بنود خطتها التطويرية الاستراتيجية، مشيرا الى أن محطة الرقعي الواقعة على الدائري الرابع سوف تخضع قريبا إلى أعمال تطويرية وتركيب النظام الجديد فيها بالإضافة إلى الخدمات والمرافق الجديدة بالإضافة إلى إغلاق منطقة التزود بالوقود بمحطة غرب الشعيبة ولمدة شهر وذلك لإضافة منتج الديزل مع الإبقاء على عمل باقي الخدمات (السوق المركزي المطعم) بشكل طبيعي.

